Κίνηση τώρα: Δεν λειτουργούν τα φανάρια Κατεχάκη - Έπεσαν τσιμέντα στο οδόστρωμα της Μεσογείων

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στη Λεωφόρο Κατεχάκη, καθώς από το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01) κάποια φανάρια δεν λειτουργούν.

Συγκεκριμένα, δεν λειτουργούν τα φανάρια στη Λεωφόρο Κατεχάκη αλλά και στη Μεσογείων από το ύψος του Χίλτον.

Την ίδια ώρα αυξημένη κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Μεσογείων προς Αγία Παρασκευή, στο ύψος της Κατεχάκη, εξαιτίας πτώσης τσιμέντου από φορτηγό όχημα.

Ήδη η κίνηση είναι αυξημένη στη Λεωφόρο Κατεχάκη, ενώ κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στην Λεωφόρο Κηφισίας και στον Κηφισό.

Στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία για τον καθαρισμό του οδοστρώματος, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, προκαλώντας καθυστερήσεις.