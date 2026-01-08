Πιο ερωτευμένη από ποτέ η Katy Perry: Το τρυφερό φιλί στο μάγουλο του Justin Trudeau

Η Katy Perry βιώνει μία όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή και δεν διστάζει να το εκφράσει δημόσια.

Η 41χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία στην οποία δίνει ένα γλυκό φιλί στο μάγουλο του συντρόφου της, Justin Trudeau σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram την Τετάρτη (7/1) και δείχνει πιο ερωτευμένη από ποτέ.

Ο Justin Trudeau και η Katy Perry / Instagram

Στο τρυφερό στιγμιότυπο, το ζευγάρι είναι αγκαλιασμένο ενώ κάνει βόλτα με σκάφος στο ηλιοβασίλεμα, με τον 54χρονο πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να χαμογελά πλατιά στον φακό.

«Holidaze ♥️», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Katy Perry.

Στο άλμπουμ φωτογραφιών που μοιράστηκε η σταρ της μουσικής περιλαμβάνονταν επίσης στιγμιότυπα με τον πρώην σύντροφό της, Orlando Bloom, με τον οποίο διατηρούν άριστες σχέσεις ως γονείς. Το πρώην ζευγάρι έχει μία κόρη, την Daisy Dove.

Η Perry έκανε tag τον Bloom σε μια φωτογραφία όπου ο ηθοποιός κουβαλά έναν χριστουγεννιάτικο κορμό στον ώμο του, ενώ μπροστά του περπατά η 5χρονη κόρη τους.

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, ο Orlando και ο 14χρονος γιος του Flynn φαίνονται σε ένα δείπνο, όπου τα ονόματα Daisy και Perry είναι γραμμένα με κηρομπογιές σε καρτελάκια θέσεων.

https://www.instagram.com/p/DTOWOh3E0Na/

Η Perry και ο Bloom είχαν σχέση για εννέα χρόνια, πριν ανακοινώσουν τον χωρισμό τους τον Ιούλιο του 2025.

Λίγο μετά τον χωρισμό της από τον Bloom, η Katy Perry γνώρισε τον έρωτα στο πρόσωπο του Justin Trudeau.

Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του κάνοντας την πρώτη δημόσια εμφάνιση μαζί στα γενέθλια της Perry, τον Οκτώβριο.

IT'S OFFICIAL: Katy Perry and Justin Trudeau made their first public appearance as a pair in Paris, walking hand-in-hand after attending a cabaret show for Perry’s 41st birthday. pic.twitter.com/T0KRlPC5Jj — Fox News (@FoxNews) October 26, 2025

