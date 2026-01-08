Πιο ερωτευμένη από ποτέ η Katy Perry: Το τρυφερό φιλί στο μάγουλο του Justin Trudeau
Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η 41χρονη σταρ της μουσικής από την περίοδο των εορτών
Η Katy Perry βιώνει μία όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή και δεν διστάζει να το εκφράσει δημόσια.
Η 41χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία στην οποία δίνει ένα γλυκό φιλί στο μάγουλο του συντρόφου της, Justin Trudeau σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram την Τετάρτη (7/1) και δείχνει πιο ερωτευμένη από ποτέ.
Στο τρυφερό στιγμιότυπο, το ζευγάρι είναι αγκαλιασμένο ενώ κάνει βόλτα με σκάφος στο ηλιοβασίλεμα, με τον 54χρονο πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να χαμογελά πλατιά στον φακό.
«Holidaze ♥️», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Katy Perry.
Στο άλμπουμ φωτογραφιών που μοιράστηκε η σταρ της μουσικής περιλαμβάνονταν επίσης στιγμιότυπα με τον πρώην σύντροφό της, Orlando Bloom, με τον οποίο διατηρούν άριστες σχέσεις ως γονείς. Το πρώην ζευγάρι έχει μία κόρη, την Daisy Dove.
Η Perry έκανε tag τον Bloom σε μια φωτογραφία όπου ο ηθοποιός κουβαλά έναν χριστουγεννιάτικο κορμό στον ώμο του, ενώ μπροστά του περπατά η 5χρονη κόρη τους.
Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, ο Orlando και ο 14χρονος γιος του Flynn φαίνονται σε ένα δείπνο, όπου τα ονόματα Daisy και Perry είναι γραμμένα με κηρομπογιές σε καρτελάκια θέσεων.
Η Perry και ο Bloom είχαν σχέση για εννέα χρόνια, πριν ανακοινώσουν τον χωρισμό τους τον Ιούλιο του 2025.
Λίγο μετά τον χωρισμό της από τον Bloom, η Katy Perry γνώρισε τον έρωτα στο πρόσωπο του Justin Trudeau.
Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του κάνοντας την πρώτη δημόσια εμφάνιση μαζί στα γενέθλια της Perry, τον Οκτώβριο.
