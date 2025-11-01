Κέιτι Πέρι: Επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό σε συναυλία της στην Πράγα

Η Κέιτι Πέρι επιβεβαίωσε δημόσια τον δεσμό της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στην Πράγα, όταν ένας θαυμαστής από το κοινό της ζήτησε να τον παντρευτεί κρατώντας μια πινακίδα.

«Αυτός ο τύπος προσπαθεί να με πείσει να τον παντρευτώ και έχει δαχτυλίδι στο χέρι», είπε η Πέρι, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, με την τραγουδίστρια να απαντά: «Όχι! Βγαίνω ήδη με κάποιον, για όνομα του Θεού!».

Η αποκάλυψη έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού στο διάσημο καμπαρέ Crazy Horse στο Παρίσι, όπου γιόρτασαν τα 41α γενέθλια της τραγουδίστριας.

Σύμφωνα πηγή από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά, ο Τριντό «πετάει στα σύννεφα» με τη σχέση αυτή. «Είναι τρελός για εκείνη και πιστεύει ότι είναι η ιδανική γυναίκα», ανέφερε στο Page Six. «Ταιριάζουν σε όλα — στην πολιτική, στα παιδιά και στο γαλλικό φαγητό. Και οι δύο λάμπουν από ευτυχία», πρόσθεσε.

✍️ 'Their Paris debut confirms the relationship between the two once-golden icons who, in hindsight, could only have ended up together' | Writes @MrGuyKelly



Read the column ⬇️https://t.co/mpLUQFMqBK pic.twitter.com/B8YBi54zNJ — The Telegraph (@Telegraph) October 27, 2025

Οι φήμες για ειδύλλιο ξεκίνησαν τον Ιούλιο, όταν οι δυο τους εθεάθησαν σε δείπνο στο κομψό εστιατόριο Le Violon στο Μόντρεαλ. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τριντό παρακολούθησε τη Πέρι να εμφανίζεται στη σκηνή της περιοδείας “Lifetimes” στο Bell Centre.

Πιο πρόσφατα, απαθανατίστηκαν σε τρυφερά τετ-α-τετ πάνω σε γιοτ, στα ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια.

? DE IMPACTO | La cantante KATY PERRY y JUSTIN TRUDEAU fueron vistos recientemente besándose en el lujoso yate de la cantante, lo que confirma su relación romántica.



Katy fue vista junto al político de 53 años en su yate en Santa Bárbara, California, según TMZ y Daily Mail,… pic.twitter.com/dSqa3S3IYJ — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 12, 2025

Ωστόσο, δεν έχουν λείψει και τα αρνητικά σχόλια για το νέο πολυσυζητημένο ειδύλλιο, όπως το ότι αυτή η σχέση είναι «η εκδοχή της κρίσης μέσης ηλικίας» του Τριντό.

«Το να βγαίνει με την Κέιτι ίσως είναι η δική του απάντηση αντί να πάει στο Burning Man», είπε χαρακτηριστικά άτομο από τον κοσμικό κύκλο του Καναδά στο «Page Six».

Ο Τζάστιν Τριντό παραιτήθηκε από πρωθυπουργός του Καναδά τον Ιανουάριο, μετά από δέκα χρόνια στην εξουσία. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2023, είχε ανακοινώσει τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Σοφί Γκρεγκουάρ-Τριντό, με την οποία υπήρξε παντρεμένος για 18 χρόνια.



«Ζει ξανά την ελευθερία του. Είναι ελεύθερος από τα δεσμά της πολιτικής και του γάμου», αναφέρει άτομο από το φιλικό περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά.

Να σημειωθεί ότι η Κέιτι Πέρι χώρισε τον Ιούνιο με τον Ορλάντο Μπλουμ, έπειτα από δέκα χρόνια σχέσης.

