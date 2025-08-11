Katy Perry: Τσουχτερό πρόστιμο για βιντεοκλίπ στην Ισπανία - Το «γύρισε» σε προστατευόμενη περιοχή

Η Katy Perry φτάνει στο Vanity Fair Oscar Party, στο Wallis Annenberg Center for the Performing Arts στο Beverly Hills της Καλιφόρνια (Mάρτιος 2025)

Η Katy Perry υποχρεώθηκε να πληρώσει βαρύ πρόστιμο μετά τα γυρίσματα ενός μουσικού βίντεο σε μια «προστατευόμενη περιοχή» στην Ισπανία.

Η 40χρονη σταρ γύριζε τον περσινό Ιούλιο για το single της LIFETIMES του 2024, στο φυσικό πάρκο Ses Salines στις Βαλεαρίδες Νήσους, αλλά αυτό προκάλεσε την οργή των ντόπιων εκείνη την εποχή, προκαλώντας έρευνα των αρχών, επειδή η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως «προστατευόμενη» και χρειάζεται απαραίτητη άδεια.

Σε δελτίο τύπου, η περιβαλλοντική υπηρεσία διευκρίνισε ότι «σε καμία περίπτωση η εταιρεία παραγωγής» δεν είχε λάβει άδεια να γυρίσει το βίντεο στο Εθνικό Πάρκο Ses Salines.

Μέρη του βίντεο Katy's Lifetime φέρεται να γυρίστηκαν μέσα στους αμμόλοφους στο νησάκι S'Espalmador, που βρίσκεται μέσα στο φυσικό καταφύγιο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που εκτείνεται στα νησιά Ibiza και Formentera.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Φυσικού Περιβάλλοντος δήλωσε ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για πιθανή περιβαλλοντική ζημιά εναντίον της εταιρείας παραγωγής WeOwnTheCity.

Τώρα, αποκαλύφθηκε ότι στην εταιρεία παραγωγής έχει επιβληθεί πρόστιμο 6,001 €, σύμφωνα με το Majorca Daily Bulletin.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι καθώς δεν υπήρξαν μόνιμες ζημιές στην περιοχή, δεν θα επιβληθούν πρόσθετες κυρώσεις, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για «σοβαρό» αδίκημα.

Στο μουσικό βίντεο του Lifetimes, σε σκηνοθεσία του Stillz, η Katy φαίνεται να πηδάει από γκρεμούς, να χορεύει σε μια παραλία και να διασκεδάζει σε δημοφιλή σημεία νυχτερινής ζωής στα νησιά.

