Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι περπατώντας πιασμένοι χέρι χέρι στο Παρίσι.

Με αφορμή τα γενέθλια της τραγουδίστριας, οι δύο τους πραγματοποίησαν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου μια έξοδο, με τη συγκεκριμένη εμφάνισή τους να επιβεβαιώνει τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες για τη σχέση τους.

Η Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά παρευρέθηκαν σε καμπαρέ στο Crazy Horse Paris για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της, σύμφωνα με το «TMZ».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ίδιο μέσο, το ζευγάρι φαίνεται να αποχωρεί από το θέατρο, πιασμένο χέρι-χέρι και χαμογελαστό. Η Κέιτι Πέρι επέλεξε για τη βραδιά ένα κόκκινο φόρεμα, ενώ ο Τριντό εμφανίστηκε με ένα μαύρο σύνολο.