Η πρώην κυρία Τριντό «σκιάζει» το ειδύλλιο Τζαστίν - Κέιτι Πέρι με οικογενειακές φωτόγραφίες

Η πρώην κυρία Τριντό ακολουθεί έναν διαφορετικό δρόμο απέναντι στο φημολογούμενο ειδύλλιο του εν διαστάσει συζύγου της Τζαστίν με την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, μετά και τις αποκαλυπτικές φωτογραφίες που τους έδειχναν να ανταλλάσσουν καυτά φιλιά σε κότερο.

H 50χρονη Σοφί φαίνεται πως δηλώνει παρούσα, κάνοντας τις παρεμβάσεις της μέσω των λογαριασμών της στα κοινωνικά δίκτυα, ρίχνοντας «σκιά» στην εκκολαπτόμενη σχέση του πρώην της με την τραγουδίστρια.

Μετά από ένα αινιγματικό βίντεο περί αγάπης, η Σοφί Τριντό επανήλθε σε λίγα μόλις 24ωρα, ανεβάζοντας φωτογραφίες από μία πρόσφατη οικογενειακή επανένωση.

Το πρώην ζευγάρι που έχει τρία παιδιά τον Ξαβιέ, 18 ετών, την 16χρονη Έλλα-Γκρέις και τον Χάντριεν, 11 ετών, βρέθηκε ξανά μαζί, με αφορμή την Καναδική Ημέρα των Ευχαριστιών, τη Δευτέρα.

Η 50χρονη Σόφι δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από τη συγκέντρωση στο Instagram Story της. Μία από αυτές έδειχνε τον εν διαστάσει σύζυγό της να φτιάχνει ένα πιάτο χαμογελώντας στην κάμερα. Στη φωτογραφία ήταν επίσης το μικρότερο παιδί τους και ένα άλλο μέλος της οικογένειάς τους.

Στη λεζάντα μιας φωτογραφίας έγραψε: «Είμαι τυχερή που είμαι ζωντανή, αγαπημένη και πάνω απ' όλα, με την οικογένειά μου για την Ημέρα των Ευχαριστιών! Σας στέλνω Φως...»

Ενώ ο Τζάστιν γιόρταζε τις γιορτές με τα αγαπημένα του πρόσωπα, η νυν αγαπημένη του δεχόταν δημόσια πρόταση γάμου, στο Λονδίνο στο πλαίσιο της περιοδείας της Lifetimes.

Ένας θαυμαστής γονάτισε και ζήτησε από την Κέιτι Πέρι να τον παντρευτεί με εκείνη να του απαντά αστειευόμενη: «Όχι σήμερα! Ξέρεις, έπρεπε να με είχες ρωτήσει πριν από περίπου 48 ώρες».

