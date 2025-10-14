Το αινιγματικό σχόλιο της πρώην κυρίας Τριντό μετά τα φιλιά του Τζαστίν με την Κέιτι Πέρι στο κότερο

Η επιβεβαίωση της φημολογούμενης μέχρι πρότινος σχέσης του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά Τζαστίν Τριντό με την τρραγουδίστρια Κέιτι Πέρι μέσω μιας σειράς φωτογραφιών πάνω σε ένα κότερο να ανταλλάσσουν καυτά φιλιά, δεν έμεινε ασχολίαστη από την πρώην και επί πολλά έτη σύζυγό του.

Η Σόφι Γκρεγκουάρ Τριντό, μοιράστηκε ένα αινιγματικό μήνυμα σχετικά με το να αφήνει πίσω της έναν έρωτα που «δεν προορίζεται να κρατηθεί».

https://www.instagram.com/reel/DPwCHKfDsC0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Οι άνθρωποι, τα μέρη [και] ακόμη και οι στιγμές που κάποτε έμοιαζαν άπειρες — ο χρόνος μας ζητά να μην προσκολληθούμε σε αυτά και όμως το κάνουμε», δηλώνει η πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια σε ένα βίντεο στο Instagram.

«Ναι, γιατί το να κρατάς κάποιον είναι πιο ασφαλές από το να τον αφήνεις», συνέχισε. «Αλλά η αγάπη δεν είχε ποτέ να κάνει με την κατοχή. Ήταν πάντα θέμα παρουσίας».

Η 50χρονη Σόφι πιστεύει ότι όταν οι άνθρωποι «απελευθερώνουν» αυτό που «δεν μπορούν να κρατήσουν», με τη σειρά τους, δημιουργούν χώρο για «την αλήθεια της σύνδεσης, την οικειότητα, τη μνήμη... και το μάθημα».

«Η θλίψη ζει επίσης εκεί», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι ο πατέρας της πέθανε πρόσφατα και έχει μάθει ότι «η θλίψη έρχεται και με χάρη».

«Ίσως λοιπόν η βαθύτερη διδασκαλία της αγάπης είναι... να στεκόμαστε ανοιχτόκαρδοι μπροστά στην παροδικότητα», συλλογίστηκε. «Να τιμούμε ό,τι έχει υπάρξει και να εμπιστευόμαστε ότι το να αφήνουμε πίσω μας είναι επίσης μια μορφή διατήρησης μέσα μας, όπου καμία απώλεια δεν μπορεί να τη σβήσει με κανέναν τρόπο».

Η συγγραφέας ενθάρρυνε τους ακολούθους της να πάρουν μια ανάσα και να αναλογιστούν κάποιον που έπρεπε να απελευθερώσουν και πώς αυτό «ζει ακόμα μέσα τους».

«Αυτή είναι η αντοχή της αγάπης», κατέληξε. «Αυτό μας οδηγεί μπροστά».

Ο 53χρονος Τζάστιν και η Σόφι ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν μετά από 18 χρόνια γάμου τον Αύγουστο του 2023, έπειτα από «πολλές ουσιαστικές και δύσκολες συζητήσεις».

Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά: τον 17χρονο Ξαβιέ, την 16χρονη Έλλα-Γκρέις και τον 11χρονο Χαντριέν.

