Είναι επίσημο: Ζευγάρι η Katy Perry με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau

Παπαράτσι απαθανάτισε το ζευγάρι σε γιοτ στα ανοιχτά της Καλιφόρνια

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Μετά από μήνες φημών για ρομαντική σχέση, η Mail on Sunday αποκαλύπτει ότι η ποπ σταρ Katy Perry και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Justin Trudeau, είναι πλέον ζευγάρι.

Το ερωτευμένο ζευγάρι εντοπίστηκε να φιλιέται και να αγκαλιάζεται πάνω στο 24μετρο γιοτ της Perry, Caravelle, στα ανοιχτά της Santa Barbara στην Καλιφόρνια, όπως αποδεικνύουν οι αποκλειστικές φωτογραφίες. Η Perry, 40 ετών, γνωστή για επιτυχίες όπως το I Kissed a Girl, εμφανίστηκε εντυπωσιακή με μαύρο μαγιό, ενώ το ζευγάρι αγκαλιάζονταν στο πάνω κατάστρωμα, χωρίς να φαίνεται να ενοχλείται από τους τουρίστες σε διπλανό τουριστικό σκάφος παρατήρησης φαλαινών. Σε μια στιγμή, ο Trudeau, 53 ετών, άγγιξε τη σταρ στον γλουτό.

Οι πρώτες υποψίες για ρομαντική σχέση είχαν εμφανιστεί τον Ιούλιο, όταν οι δύο τους εντοπίστηκαν να δειπνούν μαζί σε εστιατόριο του Μόντρεαλ, αν και κανείς από τους δύο δεν έχει σχολιάσει επισήμως την κατάστασή τους.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από έναν επιβάτη σε τουριστικό σκάφος στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ενώ η Perry απολάμβανε ένα μικρό διάλειμμα από την παγκόσμια περιοδεία της Lifetimes. Ο μάρτυρας ανέφερε: «Έβαλε το γιοτ της δίπλα σε ένα μικρό δημόσιο σκάφος παρατήρησης φαλαινών και άρχισαν να φιλιούνται. Δεν κατάλαβα ποιος ήταν μαζί της μέχρι που είδα το τατουάζ στον βραχίονα του άνδρα και αμέσως αναγνώρισα ότι ήταν ο Justin Trudeau».

Ο Trudeau, που υπηρέτησε ως πρωθυπουργός του Καναδά για μια δεκαετία μέχρι να παραιτηθεί νωρίτερα φέτος, έχει ένα χαρακτηριστικό τατουάζ «Haida raven» στον αριστερό του βραχίονα, προς τιμήν των ιθαγενών του Καναδά, γνωστών για τη ναυτοσύνη και την τέχνη τους.

Ο πρώην πρωθυπουργός χώρισε από τη σύζυγό του Sophie τον Αύγουστο του 2023, μετά από 18 χρόνια γάμου. Έχουν δύο γιους, Xavier, 18, και Hadrien, 11, και μία κόρη, Ella-Grace, 16. Η Perry έχει μια κόρη πέντε ετών, τη Daisy Dove Bloom, με τον ηθοποιό Orlando Bloom, ενώ υπήρξε παντρεμένη με τον κωμικό Russell Brand από το 2010 έως το 2012.

Νωρίτερα φέτος, πηγές ανέφεραν ότι το ζευγάρι βρισκόταν «στα πρώτα στάδια εξερεύνησης μιας σχέσης». Σύμφωνα με πληροφορίες στη Mail: «Η Katy ενδιαφέρεται πολύ για εκείνον. Λέει ότι είναι ένας πραγματικός θησαυρός, ένας άνθρωπος υψηλής ποιότητας. Είναι φανερό ότι της αρέσει πολύ και εκείνος την εκτιμά εξίσου».

