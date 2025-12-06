Katy Perry: «Επισημοποίησε» την σχέση της με τον Justin Trudeau μέσω Instagram

Ο Justin Trudeau και η Katy Perry στην Ιαπωνία

Η Katy Perry «σφράγισε» επίσημα στο Instagram την σχέση της με τον Justin Trudeau, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι τους στην Ιαπωνία.

Η pop star μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι, στα οποία εμφανίζεται χαμογελαστή στο πλευρό του πρώην Καναδού πρωθυπουργού, σε μια χαλαρή και ζεστή ατμόσφαιρα που ενθουσίασε τους fans της.

Ο Justin Trudeau και η Katy Perry στην Ιαπωνία / Instagram

Με φόντο εντυπωσιακά τοπία, παραδοσιακές γειτονιές και στιγμές γεμάτες χαρά, οι φωτογραφίες δείχνουν το ζευγάρι να απολαμβάνει στο έπακρο την ιαπωνική φιλοξενία — και να νιώθουν απόλυτα άνετα ο ένας με τον άλλο.

Η Perry, πάντα παιχνιδιάρα στα social media, συνόδευσε το άλμπουμ με χιουμοριστική και τρυφερή λεζάντα, κάνοντας πολλούς να σχολιάσουν ότι αυτή ήταν η πιο «απρόσμενη» Instagram συνεργασία της χρονιάς.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δύο τους μοιράστηκαν μια αξέχαστη εμπειρία — και οι followers απόλαυσαν κάθε καρέ.

https://www.instagram.com/p/DR7MEYMkSwx/

Διαβάστε επίσης