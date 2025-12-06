Katy Perry: «Επισημοποίησε» την σχέση της με τον Justin Trudeau μέσω Instagram
Η ανάρτηση της διάσημης τραγουδίστριας από το ταξίδι με τον αγαπημένο της στην Ιαπωνία
Η Katy Perry «σφράγισε» επίσημα στο Instagram την σχέση της με τον Justin Trudeau, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι τους στην Ιαπωνία.
Η pop star μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι, στα οποία εμφανίζεται χαμογελαστή στο πλευρό του πρώην Καναδού πρωθυπουργού, σε μια χαλαρή και ζεστή ατμόσφαιρα που ενθουσίασε τους fans της.
Με φόντο εντυπωσιακά τοπία, παραδοσιακές γειτονιές και στιγμές γεμάτες χαρά, οι φωτογραφίες δείχνουν το ζευγάρι να απολαμβάνει στο έπακρο την ιαπωνική φιλοξενία — και να νιώθουν απόλυτα άνετα ο ένας με τον άλλο.
Η Perry, πάντα παιχνιδιάρα στα social media, συνόδευσε το άλμπουμ με χιουμοριστική και τρυφερή λεζάντα, κάνοντας πολλούς να σχολιάσουν ότι αυτή ήταν η πιο «απρόσμενη» Instagram συνεργασία της χρονιάς.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δύο τους μοιράστηκαν μια αξέχαστη εμπειρία — και οι followers απόλαυσαν κάθε καρέ.