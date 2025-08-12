Αχαΐα: «Η εικόνα είναι επικίνδυνη» - Αγωνία προέδρου κοινότητας Μοιραΐκων για τη μεγάλη φωτιά

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αχαΐα από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή, με 17 οικισμούς να λαμβάνουν μηνύματα εκκένωσης από το 112. Μέχρι στιγμής, ένας εγκαυματίας και δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μοιραΐκων, Γ. Θεοδωρόπουλος, περιγράφει την κατάσταση στην κάμερα του ΣΚΑΪ ως εξαιρετικά κρίσιμη: «Η εικόνα είναι επικίνδυνη. Αν πάει στη βιομηχανική περιοχή, καήκαμε κι εμείς. Είναι πολύ κοντά σε οικισμούς, στα 500-600 μέτρα. Κανένας μας δεν έχει φύγεια».

Όπως σημειώνει, στην περιοχή βρίσκονται περίπου 10 σπίτια με συνολικά 100 πολίτες, ενώ το μόνο που χωρίζει τις φλόγες από τον οικισμό είναι ένα μικρό λιοστάσι: «Μας χωρίζει ένα μικρό λιοστάσι. Αν περάσει από εκεί, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα».

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 78 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 9 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονίζει τις επιχειρήσεις. Σημαντική είναι και η συμβολή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου των ΟΤΑ, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.