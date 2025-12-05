«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των «after-market» παρεμβάσεων στα Ι.Χ., που μέχρι σήμερα συχνά θεωρούνταν αθώες ή διακοσμητικές.

Οι νέες ρυθμίσεις αυστηροποιούν τη νομοθεσία, καθώς η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων που επηρεάζουν την εργοστασιακή λειτουργία, την ασφάλεια ή την αναγνωρισιμότητα του οχήματος δεν τιμωρείται πλέον με απλή σύσταση, αλλά με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τα 350 €, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις προβλέπεται και αφαίρεση διπλώματος ή πινακίδων.

Αυστηρά πρόστιμα για επικίνδυνα φώτα και πινακίδες

Μεταξύ των πλέον στοχοποιημένων παρεμβάσεων είναι τα after-market φώτα υψηλής έντασης, ειδικά αυτά που δεν χαμηλώνουν όταν πλησιάζει όχημα με αντίθετη φορά. Τέτοιου είδους φωτιστικά θεωρούνται ικανά να τυφλώσουν άλλους οδηγούς ή πεζούς και κατατάσσονται στις πλέον επικίνδυνες παραβάσεις.

Παράλληλα, «μεμβράνες» ή ειδικά καλύμματα στις πινακίδες κυκλοφορίας που αλλάζουν την εμφάνισή τους ή εμποδίζουν την αναγνώρισή τους από κάμερες και ραντάρ θεωρούνται πλέον παράνομες παρεμβάσεις, με ανάλογες κυρώσεις για τους παραβάτες.

Μηχανικές παρεμβάσεις υπό αυστηρή παρακολούθηση

Ο νέος ΚΟΚ δεν αφήνει ατιμώρητες ούτε τις μηχανικές τροποποιήσεις, όπως after-market εξατμίσεις ή ηχοσυστήματα που αυξάνουν τον θόρυβο ή τις εκπομπές ρύπων πέρα από τα νόμιμα όρια.

Τέτοιες επεμβάσεις χαρακτηρίζονται αντικοινωνικές, καθώς επηρεάζουν την οδική ασφάλεια, την περιβαλλοντική ρύπανση και την ποιότητα ζωής, και πλέον τιμωρούνται με ανάλογα μέτρα.