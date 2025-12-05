Taste Atlas: Αυτές είναι οι καλύτερες κουζίνες του κόσμου - Ποια θέση κατέκτησε η Ελλάδα

Σημαντικές αλλαγές καταγράφηκαν στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τις «100 Καλύτερες Κουζίνες στον Κόσμο» (100 Best Cuisines in the World) στα Taste Atlas Awards 25/26, όπως προκύπτει από τη σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά (24/25).

Ενώ στα βραβεία 24/25, η Ελλάδα βρισκόταν περήφανα στην πρώτη θέση με βαθμολογία 4.60, στα Taste Atlas Awards 25/26 η Ελληνική Κουζίνα υποχώρησε στη δεύτερη θέση της κατάταξης, παραδίδοντας τα σκήπτρα στην Ιταλία.

Παρατηρείται ότι η Ελληνική Κουζίνα διατήρησε την ίδια βαθμολογία (4.60) και στις δύο κατατάξεις, ενώ η Ιταλία κατάφερε να αυξήσει τη βαθμολογία της από 4.59 σε 4.64, εξασφαλίζοντας έτσι την πρώτη θέση.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Περού, στην τέταρτη η Πορτογαλία, ενώ το top 5 κλείνει με την Ισπανία. Ακολουθούν η Ιαπωνία, η Τουρκία, η Κίνα, η Γαλλία και η Ινδονησία στη δέκατη θέση.

