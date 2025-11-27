Ποιες είναι οι 100 καλύτερες μπύρες στον κόσμο: Το Taste Atlas αποφάσισε

Η μπύρα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και δημοφιλή αλκοολούχα ποτά. Εύκολα προσβάσιμη, συνδυάζεται εύκολα και πίνετε σχεδόν σε όλες τις περιστάσεις. Είναι αργά για καφέ αλλά νωρίς για κάτι πιο βαρύ; Επιλέγεις μπύρα. Είναι καλοκαίρι, ζεσταίνεσαι αλλά δε θέλεις να πιείς άλλο νερό; Επιλέγεις ξανά μπύρα. Θέλεις να απολαύσεις έναν αγώνα της αγαπημένης σου ομάδας στη τηλεόραση και θέλεις να το ζήσεις λίγο περισσότερο; Η μπύρα είναι ξανά εκεί.

Ποιες όμως είναι οι καλύτερες ποιοτικά μπύρας που θα σου προσφέρουν την καλύτερη εμπειρία και θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σου; Το Taste Atlas, ο δημοφιλής γαστρονομικός οδηγός ταξινόμησε τις καλύτερες μπύρες.

Στη κορυφή της λίστας βρίσκεται η Trappist Beer από το Βέλγιο, την οποία περιγράφει ως ποικιλία μπύρας που παρασκευάζεται σε μοναστήρια από τους ίδιους τους μοναχούς. Η εν λόγω ποικιλία είναι σύνθετη και πλούσια σε αρώματα, ενώ συνήθως έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η České pivo μια ποικιλία μπύρα που παράγεται στην Τσεχία. Το συγκεκριμένο είδος διακρίνεται για τις πρώτες ύλες κορυφαίας ποιότητας που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή, τις παραδοσιακές μεθόδους ζυθοποιίας και την τοπική τεχνογνωσία που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Ενώ γευστικά ξεχωρίζει η έντονη πικράδα που κυριαρχεί στον ουρανίσκο.

Πρέπει να φτάσουμε στην 6η θέση για να βρούμε άλλη χώρα πέρα από το Βέλγιο και εκεί βρίσκεται η Γερμανική Helles. Είναι μια μπύρα τύπου Lager και έιναι απαλή και με μέτριο σώμα. Είναι καθαρή, εύγευστη, εκλεπτυσμένη, φρέσκια και ξηρή, με ελαφριά πικράδα λυκίσκου και λεπτή γλυκύτητα βύνης, ενώ το Taste Atlas την χαρακτηρίζει αρκετά δροσιστική με αλκοολικό βαθμό που κυμαίνεται από 4,8% έως και 5,2%.

Αναλυτικά η λίστα του Taste Atlas

Ωστόσο, κάτι άλλο που εγείρει το ενδιαφέρον είναι και η πρόταση του Tastle Atlas να συνοδεύσεις μια από τις καλύτερες μπύρες του κόσμου με ένα ελληνικό φαγητό. Ο γαστρονομικός οδηγός σχεδόν πάντα περιέχει και προτάσεις σερβιρίσματος, είτε πρόκειται για φαγητό είτε πρόκειται για πότο.

Έτσι, προτείνει να συνδυάσετε μια από τις μπύρες της λίστας με... μπακαλιάρο τηγανητό όπως ακριβώς σερβίρεται και την 25η Μαρτίου.

