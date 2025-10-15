Taste Atlas: Ο γύρος στην κορυφή των καλύτερων τυλιχτών του κόσμου

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο γύρος στην νέα λίστα του διάσημου οίκου παγκόσμιας γαστρονομίας Taste Atlas με τίτλο «Τα 20 καλύτερα τυλιχτά στον κόσμο».

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο γύρος με βαθμολογία 4.5 στα 5. Σύμφωνα με την λίστα, ο γύρος είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά street food πιάτα, που αποτελείται από κρέας όπως χοιρινό και κοτόπουλο μαγειρεμένο σε κάθετη σούβλα. Το κρέας κόβεται σε λεπτές φέτες και στη συνέχεια τοποθετείται συνήθως σε μια πίτα μαζί με σάλτσες όπως τζατζίκι και λαχανικά όπως ντομάτες, κρεμμύδια, μαρούλι και αγγούρια.

Την 7η θέση κατέκτησε το δημοφιλές μπουρίτο από το Μεξικό. Είναι ένα πιάτο που αποτελείται από μια τορτίγια από αλεύρι σίτου, τυλιγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να περικλείει πλήρως τη γευστική γέμιση στο εσωτερικό της. Η γέμιση αποτελείται από ένα συνδυασμό διαφόρων συστατικών, όπως κρέας, φασόλια, ρύζι, μαρούλι, γκουακαμόλε και τυρί, μεταξύ άλλων.

Τέλος, την 19η θέση κατέκτησαν τα τακίτος, επίσης, από το Μεξικό. Σύμφωνα με τον γαστρονομικό οδηγό, το τακίτο είναι ένα μεξικανοαμερικανικό πιάτο που αποτελείται από μια μικρή, τυλιγμένη, τραγανή τηγανητή τορτίγια καλαμποκιού γεμισμένη με διάφορα συστατικά, όπως κομματάκια κοτόπουλου, βοδινού κρέατος, τυρί και λαχανικά.

Διαβάστε επίσης