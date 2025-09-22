Ελληνοτουρκική «μάχη» για μπακλαβά, ραβανί και λουκουμάδες - Η λίστα του Taste Atlas

Έπειτα από την προ μηνών «μάχη» ανάμεσα στο κοκορέτσι και το τουρκικό «kokorec», η γευστική ελληνοτουρκική αντιπαράθεση έχει συνέχεια.

Οι Τούρκοι δηλώνουν ενοχλημένοι από την παρουσίαση του γνωστού Taste Atlas της λίστας των ελληνικών εδεσμάτων, ισχυριζόμενοι ότι αρκετά από αυτά δεν είναι ελληνικά, αλλά τουρκικά.

Το Taste Atlas, το οποίο παρουσιάζει εξέχουσες γεύσεις από όλο τον κόσμο, πρόσφατα παρουσίασε τα ελληνικά επιδόρπια. Ωστόσο, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν, υποστηρίζοντας πως πολλές από τις γεύσεις της λίστας, όπως ο μπακλαβάς, το ραβανί και οι λουκουμαδες, είναι στην πραγματικότητα τουρκικές.

Αναδεικνύοντας την παραδοσιακή αξία των κουζινών του κόσμου, το Taste Atlas δημοσίευσε ένα περιεχόμενο με τίτλο «Ανακαλύψτε τα ελληνικά γλυκά». Ενώ 20 επιδόρπια εμφανίζονταν στο οπτικό υλικό και 46 στο περιεχόμενο, οι Τούρκοι αντέδρασαν έντονα.

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που οι Τούρκοι διεκδικούν την... πατρότητα εδεσμάτων. Τον Μάρτιο είχαν καταγραφεί αντιδράσεις για το ποντιακό ετλί εκμέκ.

H lλίστα του Taste Atlas με τα ελληνικά επιδόρπια

Το Taste Atlas ενημερώνει περιοδικά τις λίστες τροφίμων του και ενδέχεται να προσαρμόζει την κατάταξή τους με βάση διάφορα κριτήρια. Ενώ επιχειρεί να παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα κουζινών από τον κόσμο.

Διαβάστε επίσης