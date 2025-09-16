Taste Atlas: Ανάμεσα στα καλύτερα γλυκά με τυρί του κόσμου η Μελόπιτα Σίφνου και Σφακιανόπιτα Κρήτης

Η Ελλάδα ξεχώρισε στην κατάταξη του Taste Atlas με δύο πιάτα γεμάτα με ιστορία και παράδοση, τη Μελόπιτα της Σίφνου και τη Σφακιανόπιτα της Κρήτης να εντάσσονται στα κορυφαία δέκα γλυκά με τυρί του κόσμου.

Taste Atlas: Ανάμεσα στα καλύτερα γλυκά με τυρί του κόσμου η Μελόπιτα Σίφνου και Σφακιανόπιτα Κρήτης
Για μια ακόμα φορά, η Ελλάδα κέρδισε υψηλή θέση στον διεθνή γαστρονομικό χάρτη, με την παραδοσιακή μελόπιτα της Σίφνου και τη Σφακιανόπιτα της Κρήτης να κατατάσσονται στη λίστα κορυφαίων «επιδόρπιων με τυρί» του Taste Atlas.

Πρώτο στη λίστα του Taste Atlas βρίσκεται το πολωνικό Sernik, ένα κλασικό cheesecake με μεγάλη παράδοση. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης είναι το αιγυπτιακό Kunafah, ενώ στην τρίτη θέση συναντάμε το περίφημο Basque Cheesecake από το Σαν Σεμπαστιάν.

Η Ελλάδα ξεχώρισε με δύο γεύσεις που είναι γεμάτες με ιστορία και παράδοση, με τη Μελόπιτα της Σίφνου στην τέταρτη θέση και με τη Σφακιανόπιτα της Κρήτης στη δέκατη.

https://www.instagram.com/p/DOlhu_GiF2M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Μελόπιτα είναι το γλυκό «σήμα κατατεθέν» της Σίφνου. Ένα γλύκισμα που παντρεύει το ντόπιο τυρί με μέλι, σε παραλλαγές που άλλοτε θυμίζουν φίνο φύλλο και άλλοτε πιο τραγανή βάση.

Το Taste Atlas την ξεχώρισε για την «ισορροπία γεύσης» και την «αυθεντικότητα» που μεταφέρει από τον τόπο της. Η διάκριση αυτή δείχνει πως ένα μικρό νησιώτικο γλυκό μπορεί να συγκινήσει ουρανίσκους σε όλο τον κόσμο.

Η απλή, αλλά πλούσια, σφακιανόπιτα

Η Σφακιανόπιτα είναι μια απλή αλλά πλούσια συνταγή, φτιαγμένη με αγνά υλικά της κρητικής γης. Τυρί, μέλι και η γνώριμη αγάπη της Κρήτης για το «καλό φαγητό» γίνονται ένα γλυκό που εκπροσωπεί την ψυχή του νησιού.

Η παρουσία της στη δεκάδα του Taste Atlas αποδεικνύει ότι οι πιο αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα πιο διάσημα γλυκά του κόσμου.

Τι είναι το Taste Atlas

Το Taste Atlas αυτοπροσδιορίζεται ως «ένας παγκόσμιος άτλας παραδοσιακών πιάτων, τοπικών συστατικών και αυθεντικών εστιατορίων». Στην πλατφόρμα συγκεντρώνονται αυθεντικές συνταγές, κριτικές γαστρονόμων και άρθρα που αναλύουν δημοφιλή υλικά και πιάτα.

Με σχεδόν 10.000 πιάτα, ποτά και συστατικά, καθώς και περίπου 9.000 εστιατόρια, προσφέρει έναν διαδραστικό γαστρονομικό χάρτη που ταξιδεύει τους foodies σε όλο τον κόσμο.

