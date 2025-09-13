Σημαντική διάκριση – Κρητικό ελαιόλαδο με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μεγάλη δικαίωση για την Κρήτη και τους παραγωγούς της, καθώς το κρητικό ελαιόλαδο αναγνωρίστηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2025/1845 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2025, το κρητικό ελαιόλαδο με την ένδειξη «Κρήτη / Kriti» περνά πλέον και επίσημα στο μητρώο των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης.

Οι παραγωγοί μπορούν πλέον να προβάλλουν την αυθεντικότητα και την εξαιρετική ποιότητα του προϊόντος τους, ενώ, οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο θα είναι σίγουροι πως έχουν στα χέρια τους το αυθεντικό κρητικό ελαιόλαδο, με το λαμπερό πράσινο χρώμα του, τη χαμηλή οξύτητα και το πλούσιο φρουτώδες άρωμα, που αντικατοπτρίζει την ψυχή και τη γη του νησιού.

Όπως τονίζουν οι παραγωγοί, η ένταξη του κρητικού ελαιόλαδου ως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, είναι κυρίως η αναγνώριση για έναν τόπο όπου η ελαιοκαλλιέργεια είναι τρόπος ζωής εδώ και χιλιετίες.

Αυτό το γεγονός φέρνει το νησί ακόμη ψηλότερα στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη.