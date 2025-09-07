Κάρπαθος: Διεθνής προβολή από την ιταλική La Repubblica - Ξεχωρίζει η γαστρονομία της

Το διεθνές ενδιαφέρον για την Ελλάδα εκδηλώθηκε για μία ακόμη φορά, με την ιταλική La Repubblica να δημοσιεύει πριν από αρκετές μέρες ένα εκτενές αφιέρωμα στην Κάρπαθο και τη γαστρονομία της.

Η εφημερίδα ανέλυσε τις πολιτισμικές και γαστρονομικές ομοιότητες που συνδέουν το νησί με την Ιταλία, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην παραδοσιακή παρασκευή των μακαρουνών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «οι μακαρούνες θυμίζουν τα παραδοσιακά ιταλικά ζυμαρικά από κάθε άποψη», ενώ τονίζεται ότι οι γυναίκες της Καρπάθου διατηρούν ζωντανή αυτή την τέχνη, ζυμώνοντάς τες καθημερινά στο χέρι.

Οι συντάκτες του άρθρου εξέφρασαν τον εντυπωσιασμό τους για την αυθεντικότητα και την αγνή φιλοξενία των κατοίκων, περιγράφοντας το νησί ως έναν προορισμό που προσφέρει «γενναιόδωρα ταξίδια στη γεύση, τη φύση και την ιστορία».

Η προβολή της Καρπάθου σε ένα διεθνές μέσο με εκατομμύρια αναγνώστες, αποτέλεσμα πρωτοβουλιών του δήμου, ενισχύει σημαντικά την εικόνα της ως προορισμού αυθεντικού πολιτισμού, γαστρονομίας και βιώσιμου τουρισμού.

