Πελοπόννησος: Ο τόπος που συνδυάζει ιστορία, γαστρονομία και περιπέτεια

Η Πελοπόννησος γυρίζει σελίδα και παρουσιάζεται στον κόσμο με μια νέα ταυτότητα που αναδεικνύει τη δύναμη, την αυθεντικότητα και τις προοπτικές της. Δεν πρόκειται για μια απλή επικοινωνιακή κίνηση, αλλά για μια ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδέει τους ανθρώπους, τα προϊόντα, τον πολιτισμό και τον τουρισμό της περιοχής, δίνοντας ενιαία φωνή και προσανατολίζοντας το μέλλον με εξωστρέφεια και συνεργασίες.

«Το όραμά μας για την Πελοπόννησο είναι να αναδειχθεί ως ένας τόπος δυναμικός και εξωστρεφής, αλλά ταυτόχρονα αυθεντικός. Ένας τόπος που συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό, φύση, γαστρονομία και καινοτομία, προσφέροντας ποιότητα ζωής στους κατοίκους του και ελκυστικές ευκαιρίες σε επισκέπτες, συνεργάτες και επενδυτές», τονίζει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «το νέο place brand δεν αφορά μόνο τον τουρισμό. Είναι ένα εργαλείο που αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής και της ανάπτυξης: την αγροδιατροφή, την καινοτομία, την εκπαίδευση, τα δίκτυα υποδομών, τη συνεργασία με τον πολιτισμό. Θέλουμε να μιλήσουμε για το τι είναι η Πελοπόννησος σήμερα και, κυρίως, για το τι μπορεί να γίνει αύριο: ένας τόπος που δημιουργεί αξία, που προσελκύει ανθρώπους, ιδέες και επενδύσεις».

Ένα στρατηγικό πλαίσιο, όχι μόνο ένα λογότυπο

Όπως εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας, το brand αναδείχθηκε μέσα από μια συνεργατική διαδικασία, με τη συμμετοχή φορέων, επιχειρήσεων, ειδικών και των τοπικών κοινωνιών. Στηρίζεται σε οκτώ θεματικούς πυλώνες (πολιτισμός, γαστρονομία, φύση, θάλασσα, περιπέτεια, καινοτομία, φιλοξενία και συνδεσιμότητα) και ενσωματώνει το αφήγημα των «Impossible Beginnings», δηλαδή την ικανότητα της Πελοποννήσου να μετατρέπει τις δυσκολίες σε αφετηρίες, να ξαναγεννιέται και να πρωτοπορεί.

Νέο μοντέλο διακυβέρνησης και ψηφιακές υποδομές

Η Περιφέρεια εντάσσεται στην εθνική πολιτική για τη δημιουργία DMMO (Destination Management & Marketing Organization) και αναπτύσσει B2B πλατφόρμα για το τουριστικό οικοσύστημα, με στόχο τον συντονισμό και την παροχή σύγχρονων εργαλείων σε όλους τους φορείς. Παράλληλα συμμετέχει στο Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, συλλέγοντας και μοιράζοντας δεδομένα για στρατηγικές αποφάσεις και στήριξη επιχειρήσεων.

Η στρατηγική marketing της Περιφέρειας ευθυγραμμίζεται με τον ΕΟΤ και περιλαμβάνει συμμετοχή σε περισσότερες από δέκα διεθνείς εκθέσεις και workshops το 2025, press trips, fam trips, συνδιαφήμιση με αεροπορικές εταιρείες και καμπάνιες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα, αναβαθμίζεται συνεχώς το περιεχόμενο στο visitpeloponnese.

Εκπαίδευση και εμπειρίες

Η Peloponnese Tourism Academy ξεκίνησε με workshops και το flagship event Beyond the Obvious Days, εστιάζοντας σε soft και πρακτικές δεξιότητες, ενημέρωση για πολιτικές και ευκαιρίες δικτύωσης. Από το 2026 φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε πανελλαδικό θεσμό.

Το οριζόντιο πρόγραμμα περιλαμβάνει πιστοποιημένα μονοπάτια 2.500 χλμ. (Peloponnese Trails), θεματικές διαδρομές, ψηφιακά μουσεία, Peloponnese View Points, ποδηλατικές διαδρομές, το Peloponnese Festival και ψηφιακά kiosks πληροφόρησης. Επιπλέον, συνεργάζεται με διεθνή brands όπως Iron Man και L’Étape και προγραμματίζει νέα B2B events για το 2026.

Συνεργασίες και στρατηγικές συνέργειες

Η Περιφέρεια δημιουργεί στρατηγικές συνεργασίες με εθνικούς και διεθνείς φορείς, πανεπιστήμια, πολιτιστικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας συνέργειες σε events, θεματικά προϊόντα και MoUs, εντάσσοντας την Πελοπόννησο σε παγκόσμια δίκτυα.

Όπως τονίζει ο κ. Πτωχός, η Πελοπόννησος έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να αποκτήσει θέση στον διεθνή χάρτη. Μέχρι σήμερα έλειπε ένα συνεκτικό όραμα και μια ενιαία φωνή, κάτι που έρχεται να καλύψει το νέο brand, δίνοντας στην Πελοπόννησο τη δυνατότητα να χτίσει φήμη που να αντανακλά την ιστορία, τις δυνατότητες και τις φιλοδοξίες της.

Η παρουσίαση του νέου Place Brand έγινε πριν λίγες μέρες, όμως το βλέμμα στρέφεται πλέον στο μέλλον: η Πελοπόννησος δεν αρκείται να αφηγείται το παρελθόν της, αλλά χτίζει το μέλλον της, με στρατηγική που της δίνει τη θέση που της αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη.