Taste Atlas: Ελληνική πίτα στις κορυφαίες παγκοσμίως - Ποιες είναι οι άλλες τρεις

Τις 50 καλύτερες πίτες παρουσίασε ο διάσημος οίκος παγκόσμιας γαστρονομίας Taste Atlas και στον κατάλογο ξεχώρισαν τέσσερις ελληνικές συνταγές, με μία να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η ολλανδική μηλόπιτα, η λεγόμενη appeltaart με βαθμολογία 4,4 αστέρια. Η συγκεκριμένη πίτα έχει διαφορά από την κλασική αμερικανική συνταγή. Ψήνεται σε μια στρογγυλή αποσπώμενη φόρμα για κέικ γεγονός που την κάνει πιο βαθιά. Το εσωτερικό της είναι πιο στεγνό, με μεγάλα κομμάτια μήλου, σταφίδας και σουλτανίνα, μπαχαρικά όπως κανέλα και γαρύφαλλο, χυμό λεμονιού και άλλα ζεστά μπαχαρικά.

Στη δεύτερη θέση η ελληνική μελόπιτα με 4,4 αστεράκια. Αυτό το ελαφρύ =επιδόρπιο συνδέεται παραδοσιακά με το νησί της Σίφνου, αλλά οι ποικιλίες του μπορούν να βρεθούν και σε άλλες περιοχές.

Στην ένατη θέση είναι η γαλατόπιτα με 4,2 αστεράκια και στη 18η είναι η μηλόπιτα με 4,1 αστεράκια. Την 50η θέση στη λίστα του Taste Atlas πήρε η καρπουζόπιτα. Δηλαδή, η πίτα που είναι παραδοσιακό καλοκαιρινό γλυκό που φτιάχνεται κυρίως στη Μήλο και θεωρείται σήμα κατατεθέν του νησιού.