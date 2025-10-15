Από το Ουαλικό κουνέλι χωρίς κουνέλι έως τα πιάτα με στρείδια χωρίς στρείδια: Τα ονόματα... απατούν

Toad in the Hole: Αν και το όνομα παραπέμπει σε βάτραχο, το πιάτο αποτελείται από λουκάνικα ψημένα μέσα σε ζύμη

Πιάτα με παραπλανητικά ονόματα αποτελούν μια ενδιαφέρουσα γαστρονομική κατηγορία που δείχνει πως η ονομασία δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτική των συστατικών ή της προέλευσης του φαγητού.

Σύμφωνα με το Taste Atlas, πολλά δημοφιλή πιάτα κρύβουν εκπλήξεις πίσω από τις ονομασίες τους, που μπορούν να μπερδέψουν τον αμύητο.

French Fries

Παρά το όνομα, οι "French Fries" δεν προέρχονται αποκλειστικά από τη Γαλλία αλλά πιθανότατα από το Βέλγιο. Πρόκειται για τηγανητές πατάτες κομμένες σε ράβδους, ενώ το «French» στο όνομα αναφέρεται στον τρόπο κοπής (frenching) και όχι στην καταγωγή.

Hamburger

Το «Hamburger» αν και συνδέεται το Αμβούργο της Γερμανίας πρόεκθται για ένα αμερικάνικο πιάτο. Πρόκειται ουσιαστικά για μπιφτέκι μέσα σε ψωμάκι, με άλλα συνοδευτικά.

Welsh Rabbit

Το «Welsh Rabbit» ή «Welsh Rarebit» είναι ένα πιάτο που δεν περιέχει καθόλου κουνέλι, αλλά τυρί λιωμένο με μπίρα και καρυκεύματα, σερβιρισμένο πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί. Το όνομα δημιουργήθηκε ως χιουμοριστική αναφορά.

Toad in the Hole

Αν και το όνομα παραπέμπει σε βάτραχο, το πιάτο αποτελείται από λουκάνικα ψημένα μέσα σε ζύμη, και όχι από βάτραχο.

Caesar Salad

Η «Caesar Salad» δεν σχετίζεται με τον Ιούλιο Καίσαρα, αλλά πήρε το όνομά της από τον Ιταλοαμερικανό σεφ César Cardini που την επινόησε.

Crab Rangoon

Η ονομασία περιέχει «crab», αλλά συχνά είναι γεμισμένα με κρέμα τυριού και καβουρόψιχα, που πολλές φορές είναι τεχνητή, και δεν ανήκει στην παραδοσιακή κινέζικη κουζίνα.

German Chocolate Cake

Παρά το όνομα, το κέικ δεν έχει σχέση με τη Γερμανία ως χώρα, αλλά πήρε το όνομά του από τον Αμερικανό Baker Sam German που εφηύρε το γλυκό με βάση την κουβερτούρα.

Century Egg

Τα Century Eggs δεν ωριμάζουν όντως για αιώνες. Πρόκειται για αυγά που διατηρούνται με ειδική μέθοδο, αποκτώντας χαρακτηριστική γεύση και εμφάνιση.

Hawaiian Pizza

Παρά την ονομασία, η Hawaiian Pizza δημιουργήθηκε στον Καναδά και το χαρακτηριστικό της είναι ο συνδυασμός ζαμπόν και ανανά.

Rocky Mountain Oysters

Τα "Rocky Mountain Oysters" είναι ένα πιάτο που αποτελείται από βουβάλια (ή μόσχους), τα οποία καθαρίζονται, κόβονται σε φέτες, πανάρονται και τηγανίζονται σε λάδι. Παρά το όνομά τους, δεν είναι θαλασσινά, αλλά μια τοπική σπεσιαλιτέ του αμερικανικού Δυτικού και Καναδά

Lion's Head

Παραδοσιακό κινεζικό πιάτο όπου τα «κεφάλια του λιονταριού» είναι μεγάλα κεφτεδάκια σε σάλτσα και δεν σχετίζονται με λιοντάρια.

Bombay Duck

Παρόλο που λέγεται «πάπια», είναι είδος ψαριού από τον κόλπο της Βομβάης, πολύ διαφορετικό από κρέας πάπιας.

Mock Turtle Soup

Πρόκειται για σούπα που μιμείται τη γεύση της θαλάσσιας χελώνας, χωρίς όμως να περιέχει πραγματική χελώνα.

Jerusalem Artichoke

Αν και λέγεται «artichoke», δεν είναι αγγινάρα, ούτε είναι από την Ιερουσαλήμ. Είναι λουλούδι με βρώσιμη ρίζα, γνωστό και ως τοπινάμπο.

Sweetbreads

Δεν είναι γλυκό, ούτε ψωμιά, αλλά όργανα ζώων, κυρίως πάγκρεας ή αδένας.

Head Cheese

Δεν περιέχει τυρί αλλά είναι είδος παστεριωμένου κρέατος από το κεφάλι ζώου, κυρίως χοιρινού.

