Taste Atlas: Το καλύτερο πιάτο στον κόσμο - Φιναλίστ ένα ελληνικό
Στην κατηγορία καλύτερη κουζίνα στον κόσμο πέρυσι η Ελλάδα κατέκτησε την κορυφή
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ανάδειξη του νικητή των World Food Awards για την περίοδο 2025-2026.
Ήδη ξεχώρισαν οι φιναλίστ χώρες που διεκδικούν «το καλύτερο πιάτο στον κόσμο» στην ετήσια κατάταξη του TasteAtlas.
Η Ελλάδα διεκδικεί την πρώτη θέση με το κοντοσούβλι, μαζί με τις Ινδία, Ιταλία, Σερβία, Βραζιλία, Μεξικό, Ινδονησία και Παραγουάη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιταλική συμμετοχή περιλαμβάνει δύο πιάτα.
Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο 2024-2025, στην κατηγορία των βραβείων για την καλύτερη κουζίνα στον κόσμο η ελληνική κατέκτησε την κορυφή.
