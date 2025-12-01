Taste Atlas: Το καλύτερο πιάτο στον κόσμο - Φιναλίστ ένα ελληνικό

Στην κατηγορία καλύτερη κουζίνα στον κόσμο πέρυσι η Ελλάδα κατέκτησε την κορυφή

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Taste Atlas: Το καλύτερο πιάτο στον κόσμο - Φιναλίστ ένα ελληνικό
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ανάδειξη του νικητή των World Food Awards για την περίοδο 2025-2026.

Ήδη ξεχώρισαν οι φιναλίστ χώρες που διεκδικούν «το καλύτερο πιάτο στον κόσμο» στην ετήσια κατάταξη του TasteAtlas.

Η Ελλάδα διεκδικεί την πρώτη θέση με το κοντοσούβλι, μαζί με τις Ινδία, Ιταλία, Σερβία, Βραζιλία, Μεξικό, Ινδονησία και Παραγουάη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιταλική συμμετοχή περιλαμβάνει δύο πιάτα.

Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο 2024-2025, στην κατηγορία των βραβείων για την καλύτερη κουζίνα στον κόσμο η ελληνική κατέκτησε την κορυφή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:44ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο «Άγγελος Θανάτου» των Ναζί, Γιόζεφ Μένγκελε ζούσε ανέμελα στη Λατινική Αμερική - Αποχαρακτηρισμένα αρχεία

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο - Διπλωματικός «πυρετός» για την ειρήνη

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για μπλόκα αγροτών: «Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, οι δρόμοι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Φωτιά σε όχημα στον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Κατέρρευσε γεφυράκι σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβενία: 31χρονη influencer βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε δάσος - Ο πρώην σύντροφός της ομολόγησε ότι την στραγγάλισε

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 39χρονο οδηγό ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα δικυκλιστή

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Ψέκασαν διαδηλωτές με τοξική ουσία του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αγρότες του Κιλκίς απέκλεισαν συμβολικά το τελωνείο Δοϊράνης

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο πιάτο στον κόσμο - Φιναλίστ ένα ελληνικό

13:55ΥΓΕΙΑ

Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS: «Δυστυχώς γι' αυτούς που δείχνουν, δεν υπάρχει θεραπεία. Ευτυχώς για τον HIV υπάρχει θεραπεία»

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η viral αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου όταν τη συνέκριναν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Ώπα» είπε και έκανε τον σταυρό της

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο σπαραγμός του πατέρα του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα: «Δεν έχουμε πειράξει κανέναν»

13:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η όμορφη κίνηση του Ρότα, έδωσε τη φανέλα του σε μικρό φίλο του «τριφυλλιού»

13:39ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Anytime Business: Για κάθε στιγμή που η επιχείρησή σας χρειάζεται σιγουριά

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Τρόμος για 55χρονο στον Αποκόρωνα – Του έκλεψαν αυτοκίνητο και χρήματα υπό την απειλή μαχαιριού

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Airbus αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα ποιότητας σε δεκάδες αεροσκάφη A320

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Τα... κάλαντα κάνουν καλό στην υγεία μας: Γιατί το τραγούδι και μάλιστα σε χορωδίες, ειναι ευεργετικό για τους ανθρώπους

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τον έφαγε ζωντανό μπροστά στα μάτια των επισκεπτών - 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρι - Πολύ σκληρό βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:20ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τον έφαγε ζωντανό μπροστά στα μάτια των επισκεπτών - 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρι - Πολύ σκληρό βίντεο

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία - σοκ για το τροχαίο στη Λούτσα: Του είπαν ότι σκότωσε άνθρωπο και νευρίασε πως τον πονάει το αυτί του!

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο σπαραγμός του πατέρα του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα: «Δεν έχουμε πειράξει κανέναν»

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροβομβίδες από το 1967, την εποχή του πολέμου της Κορέας, χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση που σκοτώθηκε ο 19χρονος Ραφαήλ - Τι λέει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Γαλυφιανάκη

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο «Άγγελος Θανάτου» των Ναζί, Γιόζεφ Μένγκελε ζούσε ανέμελα στη Λατινική Αμερική - Αποχαρακτηρισμένα αρχεία

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για μπλόκα αγροτών: «Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, οι δρόμοι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί»

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Μαδούρο: «Φύγε τώρα από τη Βενεζουέλα, αλλιώς...»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβενία: 31χρονη influencer βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε δάσος - Ο πρώην σύντροφός της ομολόγησε ότι την στραγγάλισε

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό 7:00 με 10:00 το πρωί

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Φωτιά σε όχημα στον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» στην εξεταστική με «φορτωτή» και ο «Χασάπης» στη...Δικαιοσύνη

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό στα διόδια των Μαλγάρων

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο 76χρονου στην Κύπρο - Χωρίς την καρδιά παρέδωσαν τη σορό στη χήρα του

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η viral αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου όταν τη συνέκριναν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Ώπα» είπε και έκανε τον σταυρό της

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο πιάτο στον κόσμο - Φιναλίστ ένα ελληνικό

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: «Τρέχουν με χίλια, κάνουν ράλι» - Έκκληση των κατοίκων στο Newsbomb.gr - Νέο βίντεο

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ