Taste Atlas: Το καλύτερο πιάτο στον κόσμο - Φιναλίστ ένα ελληνικό

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ανάδειξη του νικητή των World Food Awards για την περίοδο 2025-2026.

Ήδη ξεχώρισαν οι φιναλίστ χώρες που διεκδικούν «το καλύτερο πιάτο στον κόσμο» στην ετήσια κατάταξη του TasteAtlas.

Η Ελλάδα διεκδικεί την πρώτη θέση με το κοντοσούβλι, μαζί με τις Ινδία, Ιταλία, Σερβία, Βραζιλία, Μεξικό, Ινδονησία και Παραγουάη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιταλική συμμετοχή περιλαμβάνει δύο πιάτα.

Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο 2024-2025, στην κατηγορία των βραβείων για την καλύτερη κουζίνα στον κόσμο η ελληνική κατέκτησε την κορυφή.