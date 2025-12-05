Σκηνές «Fast & Furious» στους δρόμους της Ρουμανίας - Αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε σαν «πύραυλος» στο αέρα

Σκηνικό βγαλμένο από ταινία «Fast & Furious» σημιεώθηκε στους δρόμους της Ρουμανίας, όταν αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε σαν πύραυλος στον αέρα, προκαλώντας σοβαρό τροχαίο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος την στιγμή που είχε αναπτύξει τεράστια ταχύτητα.

The first flying car was spotted in Romania. WTF. pic.twitter.com/DQcu910Eka — Mihai Simion (@faustocoppi60) December 4, 2025

Το σοκαριστικό βίντεο που τραβήχτηκε από κάμερα ασφαλείας απεικονίζει το όχημα να απογειώνεται στον αέρα και να σκάει με τεράστια ταχύτητα στον δρόμο.

Ο 55χρονος άνδρας φαίνεται να ξέφυγε από την πορεία του επειδή αισθάνθηκε αδιαθεσία, με το πολυτελές αυτοκίνητο να χτυπά σε κάποια ράμπα και να εκτοξεύεται με δύναμη.

Ο οδηγός γλίτωσε ως εκ θαύματος και μάλιστα αρνήθηκε να νοσηλευτεί.

