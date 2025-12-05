Σκηνές «Fast & Furious» στους δρόμους της Ρουμανίας - Αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε σαν «πύραυλος» στο αέρα
Σκηνικό βγαλμένο από ταινία «Fast & Furious» σημιεώθηκε στους δρόμους της Ρουμανίας, όταν αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε σαν πύραυλος στον αέρα, προκαλώντας σοβαρό τροχαίο.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος την στιγμή που είχε αναπτύξει τεράστια ταχύτητα.
Το σοκαριστικό βίντεο που τραβήχτηκε από κάμερα ασφαλείας απεικονίζει το όχημα να απογειώνεται στον αέρα και να σκάει με τεράστια ταχύτητα στον δρόμο.
Ο 55χρονος άνδρας φαίνεται να ξέφυγε από την πορεία του επειδή αισθάνθηκε αδιαθεσία, με το πολυτελές αυτοκίνητο να χτυπά σε κάποια ράμπα και να εκτοξεύεται με δύναμη.
Ο οδηγός γλίτωσε ως εκ θαύματος και μάλιστα αρνήθηκε να νοσηλευτεί.
