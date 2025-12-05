Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες
Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Δενδροποτάμου
Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (5/12) στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival.gr, πέντε οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην οδό Δενδροποτάμου.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, μία γυναίκα περίπου 30 ετών και ένας άνδρας περίπου 50 ετών, και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
