Επίσκεψη Γκίλφοϊλ στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο – «Γεια σου Βόρεια Ελλάδα»

Τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε σήμερα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Φιλόθεο.

Στη συνάντηση, που σύμφωνα με ανάρτηση της Μητρόπολης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, την κ. Γκίλφοϊλ συνόδευσε ο γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Τζέρι Ισμαήλ (Jerry Ismail).

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ευχήθηκε στην κυρία Γκίλφοϊλ καλή δύναμη στα νέα της καθήκοντα, συζήτησε μαζί της θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και παρουσίασε δράσεις της μητρόπολης, ενώ πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική ανταλλαγή δώρων.

Στη συνέχεια η πρέσβης και τα μέλη της συνοδείας της μετέβησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, όπου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση και ενημέρωση σχετικά με την ιστορία του ναού και τα ιερά σεβάσματα που φυλάσσονται εντός του, ενώ στην κ. Γκίλφοϊλ προσφέρθηκε εικόνα του Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου της Θεσσαλονίκης.

«Γεια σου Βόρεια Ελλάδα! Τι τιμή που επισκέπτομαι τελικά τη Θεσσαλονίκη…», έγραψε, ανάμεσα σε άλλα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη λεζάντα της φωτογραφίας που «ανέβασε» στο προφίλ της στο Instagram το απόγευμα της Παρασκευής (05.12.2025).

