Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ έτρεξε με τη φλόγα των Χειμερικών Ολυμπιακών Αγώνων στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Τη διαδρομή της προς το Καλλιμάρμαρο ξεκίνησε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου η Ολυμπιακή Φλόγα η οποία θα παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026, για να συνεχίσει το ταξίδι της στην Ιταλία, μέχρι την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου.

Αρκετοί διάσημοι συμμετείχαν στη λαμπαδηδρομία, μεταξύ αυτών ο ο χρυσός Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία Στέφανος Ντούσκος και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Μάλιστα η Αμερικανίδα πρέσβης λίγο μετά τις 08:30 το πρωί φορώντας την ειδική στολή της λαμπαδηδρομίας με σκούφο και γάντια, παρέλαβε τη Φλόγα μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου από τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα Στέφανο Χανδακά.

ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ MILANO CORTINA 2026 / 8η ΗΜΕΡΑ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)

Αφού διένυσε την προκαθορισμένη απόσταση η πρέσβης των ΗΠΑ παρέδωσε τη Φλόγα στον Τζος Χακ, Νο 2 της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Εκείνος η μετέφερε και την παρέδωσε στον Χρήστο Μαραφάτσο, συμπρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump, συνεχίζοντας την αλυσίδα της λαμπαδηδρομίας στην καρδιά της Αθήνας.

ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ MILANO CORTINA 2026 / 9η ΗΜΕΡΑ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

