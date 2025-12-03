Συνάντηση Χατζηδάκη - Γκίλφοϊλ: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, συναντήθηκε σήμερα με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκε η ιστορικά υψηλή δυναμική των διμερών σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρόσφατες συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας, οι οποίες κρίνονται καίριες για την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας. Οι δύο πλευρές εξέτασαν τις προοπτικές για περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής και ευρύτερης οικονομικής συνεργασίας.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την οποία απέδωσε στην εφαρμογή φιλοεπενδυτικών πολιτικών. Παράλληλα, εξέφρασε το σταθερό ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς για προσέλκυση νέων επενδύσεων από τις ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια της συνεργασίας των τελευταίων ετών.

Κωστής Χατζηδάκης: «Η Ελλάδα είναι χώρα φιλική στις επενδύσεις»

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε:

«Είχαμε μια πολύ παραγωγική συζήτηση με την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία, αν και βρίσκεται για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, έχει αποδείξει τον δυναμισμό της. Η παρουσία της έχει συνδυαστεί με πολύ σημαντικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας, συμφωνίες που φέρνουν πιο κοντά τις ΗΠΑ με την Ελλάδα και αναβαθμίζουν τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αποφασισμένη να συνεχίσει αυτήν τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κυβέρνηση Τραμπ. Είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Μετά τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, προσδοκούμε περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής μας συνεργασίας και νέες επενδύσεις, διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ξεκάθαρα φιλική στις επενδύσεις».

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβου θα αυξηθεί»

Από την πλευρά της, η πρέσβης των ΗΠΑ εξέφρασε την ικανοποίησή της:

«Κύριε αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, σας ευχαριστώ για τη θερμή σας φιλοξενία. Είναι τιμή μου να υπηρετώ στην Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας. Η Ελλάδα υπήρξε ισχυρός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της ενέργειας, της ναυτιλίας και της καινοτομίας.

Με τις ισχυρές οικονομικές της προοπτικές και τη δέσμευσή της στη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας, ο βασικός ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού και διεθνούς κόμβου μόνο θα αυξηθεί. Υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόνανλτ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί να αναβαθμίσουν αυτή τη σχέση, όπως ποτέ άλλοτε. Ανυπομονώ να εργαστώ για την επιτυχία της Ελλάδας και τις μακροχρόνιες σχέσεις μας για να επιτύχουμε νίκες και για τις δύο υπέροχες χώρες μας».

