Δείπνο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς πεζοναύτες για την Ημέρα των Ευχαριστιών

Η ανάρτηση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα - «Ο Θεός να ευλογεί όλους όσοι υπηρετούν, ειδικά εκείνους που βρίσκονται μακριά από τους αγαπημένους τους αυτές τις γιορτές»

Δείπνο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς πεζοναύτες για την Ημέρα των Ευχαριστιών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δείπνο σε Αμερικανούς πεζοναύτες για την Ημέρα των Ευχαριστιών παρέθεσε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ.

«Την Πέμπτη, είχα την τιμή να φιλοξενήσω ένα δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών για τους απίστευτους Αμερικανούς πεζοναύτες, των οποίων η υπηρεσία, η αφοσίωση και η παρουσία μας θυμίζουν τη δύναμη και το πνεύμα της Αμερικής, ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε στον κόσμο» σημείωσε στην ανάρτησή της, προσθέτοντας:

«Ο Θεός να ευλογεί όλους όσοι υπηρετούν, ειδικά εκείνους που βρίσκονται μακριά από τους αγαπημένους τους αυτές τις γιορτές».

