Πώς γιόρτασε την Ημέρα των Ευχαριστιών η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σε μια κατάμεστη αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας, η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στο εορταστικό δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών, που συνδιοργάνωσαν το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και το Propeller Club.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα έφτασε στην εκδήλωση συνοδευόμενη από τον γιο της, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα φωτογράφων και καλεσμένων.

Interesting attire for a US Ambassador at a formal occasion. pic.twitter.com/Tcd4rkBUlA — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) November 26, 2025

Ξεκίνησε την ομιλία της λέγοντας «καλησπέρα», στα ελληνικά, ενώ συγκινημένη αναφέρθηκε στο γεγονός πως φέτος, για πρώτη φορά, περνά την Ημέρα των Ευχαριστιών, μακριά από τις ΗΠΑ. Τόνισε ότι αγαπά ιδιαίτερα τη χώρα μας, «γιατί ζει με την καρδιά της», όπως είπε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε επίσης ότι η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι μια γιορτή αφιερωμένη στην οικογένεια και στις παραδόσεις - αξίες που, όπως σημείωσε, κατέχουν εξέχουσα θέση και στη ζωή των Ελλήνων. «Οι Έλληνες έχουν σοφία και αρετή», δήλωσε επίσης.

Πολλοί ήταν εκείνοι που στάθηκαν στο ντύσιμο που επέλεξε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της οποίας οι εμφανίσεις είναι πάντοτε προσεγμένες, ενώ συχνά δεν διστάζει να εκπλήξει με τις επιλογές της.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι ομοσπονδιακή αργία στις ΗΠΑ από το 1863 και εορτάζεται από όλους.

