Συνάντηση Πιερρακάκη-Γκίλφοϊλ: Επενδύσεις και οικονομική συνεργασία στην ατζέντα

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη - «Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στενής, στρατηγικής συνεργασίας μας»

Newsbomb

Συνάντηση Πιερρακάκη-Γκίλφοϊλ: Επενδύσεις και οικονομική συνεργασία στην ατζέντα
Facebook - Κυριάκος Πιερρακάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνάντηση με την νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε την Παρασκευή το απόγευμα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στη συνάντηση εξετάστηκαν θέματα επενδύσεων και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών.

Στην ανάρτησή του ο κύριος Πιερρακάκης αναφέρει τα εξής για τη συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα:

«Καλωσόρισα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle. Συζητήσαμε για τη δυναμική που διαχρονικά χαρακτηρίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται ένα σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης που μας επιτρέπει να κοιτάμε μαζί προς το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά και γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικός προορισμός για αμερικανικά κεφάλαια. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στενής, στρατηγικής συνεργασίας μας, που θα ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή μας.

Ευχήθηκα στη νέα πρέσβη καλή επιτυχία στα καθήκοντά της προς όφελος των ιστορικά στενών σχέσεων μεταξύ των λαών και των χωρών μας και των μεγάλων προοπτικών διεύρυνσης της διμερούς μας συνεργασίας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:52ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο ΗΠΑ για την Ουκρανία: Μερτς και Τραμπ «συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα»

22:44ΕΛΛΑΔΑ

«Η πρώην μου, μου έκανε βουντού», καταγγέλλει άνδρας - Τοποθετούσε καρφίτσες και άναβε κεριά

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος το χάος με τα πατίνια στην Αθήνα: Έρχονται νέοι κανόνες και «τσουχτερά» πρόστιμα

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση TIMES: Ο Τραμπ θεωρεί ότι ο Πούτιν κρατά όλα τα χαρτιά – Πώς θα αντιδράσει ο Ζελένσκι;

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκοι εμφανίστηκαν στον χώρο του ΤΕΦΑΑ - Δείτε βίντεο

22:15ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Μαρουσάκη: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Με την υπουργό Πολιτισμού συναντήθηκε η Γκίλφοϊλ: «Με εμπνέει η παγκόσμια πολιτιστική ηγεσία της Ελλάδας ως γενέτειρα της δημοκρατίας»

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: Τι είναι το φαινόμενο «orographic lifting» που «χτύπησε» τη Δυτική Ελλάδα

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Πώς πέρασε τις 20 ημέρες στη φυλακή - Δημοσιεύει το «Ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στα Γρεβενά: Φωτιά σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης - Απεγκλωβίστηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Έντονη κακοκαιρία στην Ήπειρο: 187 κλήσεις στην Πυροσβεστική - Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

21:22LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα σε Σοφία Μουτίδου: «Γιατί το κάνεις αυτό; Θα φύγω σαν τον Γκλέτσο τώρα»

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αγνοείται 85χρονος κυνηγός στο Καλόκαστρο

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: 21 Νοεμβρίου - Μια ημέρα σιωπής για να ακουστεί η φωνή των γυναικών

21:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Πιερρακάκη-Γκίλφοϊλ: Επενδύσεις και οικονομική συνεργασία στην ατζέντα

21:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συνεδριάσουν το Σάββατο για την Ουκρανία

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέα παραίτηση στο BBC: Αποχώρησε εξαιτίας «ζητημάτων διοίκησης» ο Shumeet Banerji

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Μοτοσικλετιστής έκανε ελιγμό για να αποφύγει πεζή και τράκαρε με παρκαρισμένο ΙΧ

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Stern: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία είναι ντροπή για την Ευρώπη - Κοιτάζει σαν το κουνέλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος το χάος με τα πατίνια στην Αθήνα: Έρχονται νέοι κανόνες και «τσουχτερά» πρόστιμα

22:15ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Μαρουσάκη: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια

21:22LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα σε Σοφία Μουτίδου: «Γιατί το κάνεις αυτό; Θα φύγω σαν τον Γκλέτσο τώρα»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Λύθηκε το μυστήριο με τους σεισμούς - Τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: ΙΧ έπεσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα - Νεκρή 60χρονη πεζή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Επιμένει η εκπαιδευτικός του 6χρονου - «Πρέπει οι γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους»

16:09LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νόμιζα ότι είχα την καλύτερη παραγωγή, μέχρι που γνώρισα εσάς»

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: Τι είναι το φαινόμενο «orographic lifting» που «χτύπησε» τη Δυτική Ελλάδα

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Έντονη κακοκαιρία στην Ήπειρο: 187 κλήσεις στην Πυροσβεστική - Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Την Πέμπτη λήγει η προθεσμία στον Ζελένσκι για την υπογραφή του ειρηνευτικού σχεδίου

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς σε live μετάδοση Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση Καραναστάση

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας: « Μου είπαν πως αν μιλήσω θα κινδυνεύσει ακόμη και η ζωή μου»

22:44ΕΛΛΑΔΑ

«Η πρώην μου, μου έκανε βουντού», καταγγέλλει άνδρας - Τοποθετούσε καρφίτσες και άναβε κεριά

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την ανασύνθεση»

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Stern: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία είναι ντροπή για την Ευρώπη - Κοιτάζει σαν το κουνέλι

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκοι εμφανίστηκαν στον χώρο του ΤΕΦΑΑ - Δείτε βίντεο

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Δικαστήριο μπλόκαρε τη δημοπρασία της παλαιότερης γνωστής αριθμομηχανής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ