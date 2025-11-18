Θεοδωρικάκος με Γκίλφοϊλ: Συζήτησαν για μετατροπή του λιμένος Ελευσίνας σε κόμβο logistics και ONEX

«Με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκο ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας πριν από 10 μήνες, σχετικά με όσα θέλουμε απο κοινού να πετύχουμε», επισήμανε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Newsbomb

Θεοδωρικάκος με Γκίλφοϊλ: Συζήτησαν για μετατροπή του λιμένος Ελευσίνας σε κόμβο logistics και ONEX

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, υποδέχθηκε σήμερα στο υπουργείο την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς των επενδύσεων, της ναυπηγικής βιομηχανίας και του εμπορίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος προέβη σε μία σημαντική ανακοίνωση: τη θέσπιση άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας που αφορά στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ONEX. Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει τη συμμετοχή της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ, DFC (U.S. International Development Finance Corporation), ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο του λιμένα στα ναυπηγεία Ελευσίνας ως κέντρου ενεργειακού, εμπορικού και διακομετακομιστικού ενδιαφέροντος.

Θεοδωρικάκος-Γκίλφοϊλ

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε μετά τη συνάντηση: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκα την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Guilfoyle, με την οποία είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνεργασία.

Συγχάρηκα την κυρία Πρέσβη για την καθοριστική συνδρομή της στις πολύ σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες, με τις οποίες η Ελλάδα καθίσταται κόμβος ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή και όλη την Ευρώπη.

Συζητήσαμε αναλυτικά τους κοινούς στόχους και τη συνεργασία μας για την ενίσχυση της στρατηγικής μας σχέσης στους τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας, της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγικής βιομηχανίας και των αμυντικών επενδύσεων, καθώς και στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία η ONEX, που επιχειρεί στα ναυπηγεία Ελευσίνας και έχει χρηματοδοτηθεί από την Αμερικανική Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα DFC, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός από την ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα.

Είναι σαφές ότι με την ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα δεν καθίσταται μόνο ενεργειακός κόμβος, αλλά ενισχύεται ακόμη περισσότερο η στρατηγική του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, του νέου παραγωγικού προτύπου, με νέες σημαντικές επενδύσεις, νέες υποδομές, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Αυτός είναι ο δρόμος της ασφάλειας και της ευημερίας για τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές. Και πάλι ευχαριστώ την Πρέσβη για την επίσκεψη και τη δημιουργική συνεργασία μας».

Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε: «Είναι μεγάλη η χαρά που βρίσκομαι εδώ, στην Αθήνα και στην όμορφη χώρα σας, την Ελλάδα. Με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκο ξεκινήσαμε τη φιλία και τη συνεργασία μας πριν από 10 μήνες, σχετικά με όσα θέλουμε απο κοινού να πετύχουμε.

Σήμερα, είναι πραγματικά τιμή να βρίσκομαι εδώ αυτοπροσώπως, να δουλεύουμε μαζί και να μπορούμε ήδη να ανακοινώσουμε σημαντικά πράγματα για τη διμερή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Είναι απλώς ένα μικρό παράδειγμα όλων αυτών που σχεδιάζουμε και σκοπεύουμε να κάνουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο που σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τις δύο χώρες μας.

Έχουμε πολλές ευκαιρίες. Συζητήσαμε σήμερα τη συνεργασία στους βασικούς τομείς της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυπηγικής βιομηχανίας. Αυτές είναι δύο προτεραιότητες του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump. Η ενεργειακή ασφάλεια, όπως έχω πει, ισούται με εθνική ασφάλεια. Και χαιρόμαστε που έχουμε ισχυρούς εταίρους στην Ελλάδα που κατανοούν τη σημασία του τομέα. Προσβλέπουμε στην επέκταση και χρήση του λιμανιού Ελευσίνας ως κόμβου logistics σε αυτή τη σημαντική γεωπολιτική περιοχή. Αποτελεί είναι ένα κομβικής σημασίας βήμα προς τα εμπρός. Και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον κ. Υπουργό.

Ήταν μεγάλη η χαρά μου να συνεργαστούμε όλους αυτούς τους μήνες και η συνάντηση σήμερα αποτελεί είναι ένα επιστέγασμα αυτής της συνεργασίας. Προσβλέπουμε σε πραγματικά σημαντικά αποτελέσματα από τη συνεργασίας δουλεύοντας μαζί. Είμαστε εδώ μόνο δύο εβδομάδες, τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με μαϊμού επενδύσεις: Προφυλακίστηκαν ο «αρχηγός» και ο «υπαρχηγός»

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Εύρημα τρόμου σε αυτοκινητόδρομο: Ακρωτηριασμένα τα χέρια μίας μητέρας και το παιδί έξω από μοναστήρι

17:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Πότε ξεκινάει - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο - Στο επίκεντρο η πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

17:49ΚΟΣΜΟΣ

«Είχαμε ήδη το τελευταίο μας καλοκαίρι ειρήνης»: Τι πραγματικά δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας για το σενάριο επίθεσης της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος τον ξυλοδαρμό του 58χρονου - Είχε επιτεθεί και σε άλλο οδηγό στο παρελθόν

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Το «κρύσταλλο» των Άλπεων: Απίστευτο γυάλινο και χλιδάτο καταφύγιο θα προστατεύει τους ορειβάτες

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Χειροπέδες σε 65χρονο βοσκό - Αγνόησε τις απαγορεύσεις για την εξάπλωση της ευλογιάς

17:30LIFESTYLE

Μπίλι Μπομπ Θόρτον: Τι ήταν τα μυστηριώδη μενταγιόν αίματος που φορούσαν στον λαιμό τους με την Αντζελίνα Τζολί

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με τον θάνατο του 3χρονου - «Είχε "τρέλα" με την "γουρούνα"»

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Mr Hammerhand: Έσπασε 293 καρύδια με το χέρι του σε ένα λεπτό και… ρεκόρ Γκίνες! - Δείτε βίντεο

17:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίσημη η αλλαγή έδρας για την αναμέτρηση με την Καϊράτ

17:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήμητρα Γαλάνη - Ελένη Τσαλιγοπούλου: Από Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη στο VOX

17:09ΚΟΣΜΟΣ

«Σιωπή, σιωπή γουρουνάκι» - Το απίστευτο σχόλιο Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο όταν τον ρώτησε για τα αρχεία Έπσταϊν - Δείτε βίντεο

17:09LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο: Ο Νταγιάννος παίζει βρώμικο παιχνίδι στην Αρετή

17:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία κατά του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Βουλή - Για πολιτική δίωξη κάνει λόγο το ΚΚΕ

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι με Θεοδωρικάκο: Προσβλέπουμε στη χρήση του λιμένος ONEX ως κόμβου logistics, είπε η πρέσβης των ΗΠΑ - Άμεσα νόμος για να επεκτείνει η ONEX τις δραστηριότητές της σε εμπορικό, αμυντικό τομέα, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης

17:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Βορίζια: «Είναι μαφιόζοι που αναμετρώνται μεταξύ τους για ζωοκλοπές, χωράφια, ναρκωτικά, εκβιασμούς και επιδοτήσεις»

16:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Κελέτση και Σαράφης υπέστησαν πίεση για να καταθέσουν κατά Στουρνάρα» είπε η Λίνα Νικολοπούλου στη δίκη Novartis

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Καλιακμάνης: Ποιοι και γιατί έκρυψαν την αλήθεια για τον θάνατο του τρίχρονου που έπεσε από γουρούνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

16:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Η στιγμή της καταδίωξης του αυτοκινήτου του 58χρονου που πέθανε από ξυλοδαρμό

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος τον ξυλοδαρμό του 58χρονου - Είχε επιτεθεί και σε άλλο οδηγό στο παρελθόν

15:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συνεχίζεται το χάος στο Ίντερνετ: Έπεσαν X, chatgpt και δεκάδες άλλοι κολοσσοί - Τι είναι η Cloudflare που «κουβαλάει» το 20% του διαδικτύου και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Αυτή είναι η αιτία του θανάτου του 58χρονου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Μέρκελ άφωνη»: Νέα προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα του 2015

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ανατροπή στο θάνατο του 3χρονου Ανδρέα - Το μωρό έπεσε από τη γουρούνα του θείου!

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με τον θάνατο του 3χρονου - «Είχε "τρέλα" με την "γουρούνα"»

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα εποχή για τον θρυλικό «Εξωστρεφή»: Ο Δήμος Αθηναίων τον παραχωρεί δωρεάν «με κοινωνικό πρόσημο»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό: Παιδάκι καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του – Δείτε βίντεο

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης σε ηλικία 87 ετών

16:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι 12 «ανωμαλίες» του «διαστημοπλοίου» 3I/ATLAS: Τα δεδομένα που ενισχύουν τη θεωρία για εξωγήινους

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από Γερμανία για το τελευταίο «ειρηνικό καλοκαίρι» στην Ευρώπη: Η ρωσική απάντηση και ο διάδρομος Σουβάλκι «το πιο επικίνδυνο μέρος στη Γη»

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο - «φωτιά» του Κώστα Λαλιώτη για το Πολυτεχνείο και το Κυπριακό

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Νεογέννητο βρέθηκε ζωντανό στο καζανάκι τουαλέτας - Καθαρίστρια άκουσε το σπαρακτικό κλάμα του

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μέσω Instagram γνώρισε τον 16χρονο βιαστή της η 12χρονη - Την κακοποίησε μέσα σε σχολείο

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι με Θεοδωρικάκο: Προσβλέπουμε στη χρήση του λιμένος ONEX ως κόμβου logistics, είπε η πρέσβης των ΗΠΑ - Άμεσα νόμος για να επεκτείνει η ONEX τις δραστηριότητές της σε εμπορικό, αμυντικό τομέα, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ