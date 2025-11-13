Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Δεν περίμενα τόσο θερμή υποδοχή στην Αθήνα, νιώθω να είμαι εδώ πάνω από 3 μήνες»

«Δεν περίμενα μια τόσο θερμή υποδοχή στην Αθήνα, νιώθω να είμαι εδώ πάνω από τρεις μήνες. Είναι εξαιρετικά φιλόξενοι οι Έλληνες και σας ευχαριστώ για αυτό», ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρώτη συνέντευξή της στην ελληνική τηλεόραση.

Μιλώντας στον Αντ1 και την Μαρία Σαράφογλου η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ τόνισε ότι «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι εκείνος που με έστειλε στην Ελλάδα. Θέλουμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο ενεργειακός κόμβος που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινεζικά συμφέροντα. Αυτό που ψάχνουμε είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία, που θα βοηθήσει στην εθνική Άμυνα και την εθνική Ασφάλεια.

Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες να συνεργαστούν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα. Στον ενεργειακό τομέα, στο εμπόριο, όπως είδαμε πρόσφατα με το Συνέδριο P-TEC, με πλήθος συμφωνιών και Μνημονίων Συνεργασίας που υπογράφηκαν. Υπογράψαμε τόσες συμφωνίες για την ενέργεια. Για τον Κάθετο Διάδρομο, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και το ότι οι ΗΠΑ θα είναι προμηθευτής του. Υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός. Ο πρωθυπουργός είναι πολύ ενθουσιασμένος με τη σχέση και όσα έχουμε επιτύχει. Οι υπουργοί με τους οποίους συνεργάζομαι και γνώρισα μήνες πριν έρθω, καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικότατα αποτελέσματα που εξέπληξαν πάρα πολλούς. Γιατί καταφέραμε τόσα πολλά, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες» είπε η Αμερικανίδα πρέσβης.

«Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει η πώληση F-35 στην Τουρκία»

Σε ερώτηση αν θα συνεχίσουν οι ΗΠΑ να μην εγκρίνουν την πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία απάντησε ότι «Αυτήν τη στιγμή, το απαγορεύει η νομοθεσία, που έχει ψηφιστεί από το Κογκρέσο. Στο μέλλον δεν ξέρει κάποιος τι θα γίνει».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μιλώντας για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είπε: «Νομίζω ότι έκανα τέσσερις συναντήσεις μαζί του. Τον συμπαθώ πολύ, τη σύζυγό του Μαρέβα, είναι υπέροχη. Είναι πολύ σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι και έδειξαν τη διάθεση να συνεργαστούν μαζί μου σε πολύ παραγωγικό επίπεδο, έχουμε δουλέψει πολύ».

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία τόνισε: «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος της ειρήνης. Θέλει να σταματήσει την απώλεια ζωών. Το μήνυμα που στέλνουμε στη Μόσχα είναι "Βρείτε τα, σταματήστε τον πόλεμο και συμβιβαστείτε για την ειρήνη" . Ο πρόεδρος Τραμπ γεφύρωσε αρκετά το χάσμα».

Για το Κυπριακό τόνισε ότι «είναι σημαντική η συνάντηση που έγινε με την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ».

Εξέφρασε την ελπίδα να έρθει στη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ. «Όλοι θα το θέλαμε αυτό, έτσι δεν είναι;» ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Θα του το ζητήσω».

«Θεωρώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ γεφύρωσε το χάσμα στην Γάζα»

Για τη Γάζα επεσήμανε ότι «αυτό που κατάφερε εκεί ο πρόεδρος Τραμπ, είναι και πάλι ιστορικό, διότι επρόκειτο για μια κατάσταση πολύ ανησυχητική για όλον τον κόσμο. Οι όμηροι γύρισαν στα σπίτια τους. Κι αυτό, χάρη στον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό λέει πολλά από μόνο του. Προφανώς, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, όμως είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, για να διατηρηθεί η ειρήνη στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό και καίριο.

Θεωρώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ γεφύρωσε αρκετά αυτό το χάσμα (σ.σ. μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων). Είναι σημαντικό να υπάρχει ανοιχτός διάλογος και επικοινωνία. Όταν ο πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει σε μια περιοχή για να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος, η αιματοχυσία, η απαγωγή ομήρων, δεν το κάνει αποσπασματικά. Παραμένει συνεπής, σταθερός, προσηλωμένος στην εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο από άλλον παγκόσμιο ηγέτη. Να εμπλέκεται ενεργά για ειρήνη διαρκείας και ανοιχτό διάλογο που συνεχίζεται. Όταν συναντιόμαστε και μιλάμε μαζί, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Πιστεύω απόλυτα ότι είναι ικανός να συνεχίσει αυτήν τη διαδικασία. Ξέρει πόσο σημαντικό είναι.».

«Δεν στηρίζω τις παράνομες εισόδους»

Σχετικά με μεταναστευτικό, και αν αποτελεί πηγή πλούτου ή πρόκληση για έθνη όπως η Ελλάδα και οι ΗΠΑ η νέα πρέσβης των ΗΠΑ τόνισε: «Πιστεύω ότι είναι και τα δύο. Είναι σίγουρα πηγή πλούτου. Έχεις σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν σοβαρά σε μια χώρα, και να προσφέρουν και να επιστρέψουν, να παλέψουν για τις οικογένειές τους, ώστε οι δικοί τους να έχουν καλή ζωή και καλή εκπαίδευση. Στηρίζω τη μετανάστευση που γίνεται νόμιμα, τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες.

Δεν στηρίζω τις παράνομες εισόδους, την παράνομη διέλευση συνόρων, που παραβαίνουν τον νόμο. Αυτή η διαδικασία καθόλου δεν βοηθάει. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στο Έννις, στην κομητεία Κλαιρ της Ιρλανδίας. Ήρθε σε αυτή τη χώρα και έγινε πολίτης των ΗΠΑ με τον σωστό τρόπο. Όχι παίρνοντας τη θέση κάποιου άλλου, ούτε προσπαθώντας να μπει σε μια χώρα χωρίς να σέβεται τους κανόνες και τους νόμους της. Και ανταπέδωσε στη χώρα η οποία, όπως ο ίδιος πίστευε, ευεργέτησε τον ίδιο και την οικογένειά του επιλέγοντας να την υπηρετήσει, να πάει στρατό στις ΗΠΑ. Είμαι πολύ περήφανη που το έκανε αυτό.

Η προσωπική πορεία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Για την προσωπική της πορεία έως σήμερα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τόνισε πως «είναι μια διαδρομή που έχει εξελιχθεί πολύ όμορφα. Ξεκίνησα ως εισαγγελέας, πάλευα για τη δικαιοσύνη, δίκαζα τις υποθέσεις μου, χωρίς σημειώσεις, έκανα τις τελικές αγορεύσεις και αναλάμβανα τα πάντα, από θανατικές ποινές, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλικές επιθέσεις, ανθρωποκτονίες, μέχρι σημαντικές ποινικές υποθέσεις, συμμορίες, ναρκωτικά.

Η μετάβαση στην τηλεόραση ήταν πολύ εύκολη. Δίκασα την υπόθεση της επίθεσης από σκύλο η οποία δημιούργησε προηγούμενο, για φόνο με ενδεχόμενο δόλο στις ΗΠΑ. Δεν είχε ξαναγίνει. Πάντα ήμουν πρωτοπόρος. Αν κάτι δεν έχει ξαναγίνει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το κάνω εγώ πρώτη. Έτσι με μεγάλωσε ο πατέρας μου. Μετά προχώρησα στην τηλεόραση και δούλεψα για το CNN, το Fox News, το ABC, στη δικαστική τηλεόραση, με δική μου εκπομπή. Ήταν υπέροχο. Δέχτηκα έξι προτάσεις για την τηλεόραση μετά από αυτήν την υπόθεση, όπως και οι συνάδελφοί μου, και μετά ακολούθησε η πολιτική. Πάντα την αγαπούσα και ξεκίνησα από το Σαν Φρανσίσκο».

Στη συνέχεια αποκάλυψε: ««Όταν έχασα τη μαμά μου, σε ηλικία 10 ετών, ο μπαμπάς μου, μού είπε: "Κίμπερλι, πρέπει να φανείς δυνατή. Έχεις ταλέντο, ικανότητες και δεν μπορεί να σου συμβεί τίποτα χειρότερο στη ζωή από την απώλεια της μαμάς σου. Να είσαι δυνατή, να αντέχεις". Πάντα έλεγε: "Ό,τι κάνουν τα αγόρια, εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερα". Τον πίστεψα. Ήταν ο μπαμπάς μου».

Τα social media και το ευχαριστώ στους Έλληνες

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι έχει 3.000.000 ακόλουθους στα social media, απάντησε: «Δεν το βρίσκω κακό κάποιος να είναι αναγνωρίσιμος και με διασυνδέσεις στην κυβέρνηση, τον πρόεδρο, που είναι καλός μου φίλος. Θεωρώ ότι είναι ισχυρό εργαλείο για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι οι Έλληνες το έχουν αγκαλιάσει πραγματικά. Αν μπορέσω να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου και τις ικανότητές μου για να βοηθήσω τις διμερείς σχέσεις, θα το κάνω μετά χαράς».

«Απολαμβάνω τις πρώτες μου στιγμές. Ήταν εξαιρετικές οι πρώτες μέρες και θέλω να ευχαριστήσω το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για όλη την υποστήριξη που μου παρέχει. Βρήκα εκπληκτικούς συνεργάτες και χαίρομαι να δουλεύω μαζί τους» τόνισε ενώ ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για την υποδοχή.

