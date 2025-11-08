Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έλαβε τιμητικό μετάλλιο από τον Δήμο Ύδρας - Παρών και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Η αναμνηστική φωτογραφία στο δημαρχείο με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο πλευρό του δημάρχου ενώ στα αριστερά διακρίνεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, βρέθηκε στην Ύδρα όπου έλαβε τιμητικό μετάλλιο από τον Δήμο του νησιού.

Το συγκεκριμένο μετάλλιο απονεμήθηκε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά τη διάρκεια τελετής, ως ένδειξη αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης για δύο Αμερικανούς φιλέλληνες που στήριξαν με τη δράση τους τον αγώνα των Υδραίων κατά την Επανάσταση.

Σε σχετική ανάρτηση στη σελίδα του Δήμου Ύδρας στο Facebook, η πρέσβης απαθανατίστηκε μαζί με τον δήμαρχο, Γιώργο Κουκουδάκη, ο οποίος ανήρτησε φωτογραφίες της συνάντησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, εκτός από τους εκπροσώπους του Δήμου Ύδρας, μέλη της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ, ο γιος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ καθώς και ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός.

O δήμαρχος ανέφερε ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δήλωσε εντυπωσιασμένη από τη μοναδικότητα της Ύδρας και εξέφρασε την πρόθεσή της να επισκεφθεί ξανά το νησί στο προσεχές μέλλον.

Στην ανάρτηση του ο δήμαρχος της Ύδρας αναφέρει:

«Με μεγάλη τιμή υποδεχθήκαμε σήμερα, 08/11/2025, στο ιστορικό μας δημαρχείο την Α.Ε. Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, κ. Kimberly Guilfoyle. Σε μια λιτή τελετή της απονεμήσαμε το Μετάλλιο του Δήμου μας, σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για τους δύο Αμερικανούς φιλέλληνες William Washington και George Jarvis, οι οποίοι συνέβαλαν στην επαναστατική δράση των Υδραίων κατά τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα. Κατά τη συνάντηση, τονίστηκαν οι ισχυροί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ύδρα. Η κ. Guilfoyle εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το νησί μας και δήλωσε ότι σκοπεύει να το επισκεφθεί ξανά σύντομα».

