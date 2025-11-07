Τεχνητή νοημοσύνη: Κοινή Διακήρυξη Ελλάδας και ΗΠΑ για ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, (δεξιά) με τον ομόλογο του των ΗΠΑ, Τζέικομπ Χέλμπεργκ και την Πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Κοινή Διακήρυξη με αντικείμενο την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών, εστιάζοντας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, υπέγραψαν σήμερα Ελλάδα και ΗΠΑ στο Ζάππειο Μέγαρο.

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, υπέγραψε στο Ζάππειο Μέγαρο με τον ομόλογο του των ΗΠΑ, Τζέικομπ Χέλμπεργκ (Under Secretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment), καθώς και την Πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Κοινή Διακήρυξη με αντικείμενο την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών, εστιάζοντας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης με την Πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζέικομπ Χέλμπεργκ με την Πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Απο αριστερά: ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζέικομπ Χέλμπεργκ (Under Secretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment), η Πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Ο κ. Χέλμπεργκ τόνισε ότι η ανάγκη για ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού αποτελεί ευκαιρία για χώρες όπως η Ελλάδα, καθώς και ότι οι ΗΠΑ αποτελούν αδιαμφισβήτητο σύμμαχο της χώρας μας.

Από την πλευρά του, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι η διακήρυξη αντανακλά την αφοσίωση των δύο χωρών για ενίσχυση της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος, σταθερός και στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ.

«Μαζί, είπε, διαμορφώνουμε ένα μέλλον με οικονομική ανάπτυξη, σταθερότητα και περιφερειακή ασφάλεια» σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

