Μητσοτάκης: «Δεν γίνεται να μπαίνει αέριο στην Ευρώπη από την “πίσω πόρτα”, δηλαδή την Τουρκία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε τα μηνύματα ότι «δεν γίνεται να μπαίνει αέριο στην Ευρώπη από την “πίσω πόρτα”, δηλαδή την Τουρκία» και «η Ελλάδα είναι η μόνη πύλη, έχοντας χαράξει τον δικό της ενεργειακό δρόμο», μιλώντας από το Ζάππειο, στο πλαίσιο της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P–TEC).

«Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα καλύτερο μέρος για να βρίσκομαι για τη διατλαντική συνεργασίας μας, αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία να την εμβαθύνουμε στον τομέα της ενέργειας», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Η Ευρώπη, όπως ξέρουμε, είναι ένας μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας. Οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και θα υπογραφούν μάς δείχνουν ότι υπάρχει ουσία πίσω από τη συνεργασία.

Αυτή η συνεργασία δεν βασίζεται μόνο στο εμπόριο, αλλά και τους κοινούς στόχους. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ευθύνη να παρέχουν ενέργεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τις ενεργειακές υποδομές χωρίς γεωπολιτικές εντάσεις αλλά και να αναπτύξουμε νέες συνεργασίες, προωθώντας τις “πράσινες” πολιτικές, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο.

Η Ελλάδα έχει χαράξει τον δικό της ενεργειακό δρόμο και λάβαμε την στρατηγική απόφαση να φύγουμε από τον λιγνίτη και για περιβαλλοντικούς και για οικονομικούς λόγους γιατί ήταν πολύ ακριβός. Επενδύσαμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και ως αποτέλεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτήν τη στιγμή καλύπτουν πάνω από το 50% των αναγκών μας», επεσήμανε ακόμη.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επιπλέον πως «θα ήθελα να συγχαρώ τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, για την εξαιρετική δουλειά στον τομέα των υδρογοναθράκων. Αισθανόμαστε χαρούμενοι για τη συμφωνία, διότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στα τελευταία 40 χρόνια. Ξέρουμε πως η Ευρώπη θα χρειαστεί φυσικό αέριο για πολλά χρόνια στο μέλλον. Χτίσαμε ένα δίκτυο για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της προμήθειας φυσικού αερίου.

Πριν από μερικές ημέρες, εγκαινιάσαμε έναν νέο σταθμό συμπίεσης στην Κομοτηνή, έχουμε γίνει παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στη Ευρώπη και βασική χώρα για το φυσικό αέριο και τη μεταφορά του. Πριν από 6 χρόνια, ήμασταν μία υποσημείωση στο θέμα της ενέργειας στην Ευρώπη και απλώς εισάγαμε φυσικό αέριο για να καλύπτουμε τις εσωτερικές ανάγκες μας. Τώρα, έχουμε κάνει στροφή με 17 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου εξήχθησαν από την Ελλάδα», επαναλαμβάνοντας πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν τη χώρα μας ως πύλη για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης».

Η απαγόρευση φυσικού αερίου από τη Ρωσία πρέπει να γίνει γρήγορα. Δεν μπορεί να μπαίνει από την “πίσω πόρτα”, την Τουρκία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι με τον Κάθετο Διάδρομο που θα ξεκινήσει από την Ελλάδα και θα καταλήξει στην Ουκρανία», συμπλήρωσε.

Ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Ευρώπη

Η διήμερη σύνοδος (06 – 07 Νοεμβρίου) συγκεντρώνει ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον, καθώς συμμετέχουν τέσσερις υπουργοί των Ηνωμένων Πολιτειών, 25 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας και εκπρόσωποι 17 πολυεθνικών ενεργειακών ομίλων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027 και η αναβάθμιση των ενεργειακών διασυνδέσεων.

Η ομιλία του πρωθυπουργού εστίασε στη στρατηγική θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου της περιοχής, μέσα από επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας με τα Βαλκάνια, την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή.

Την Πέμπτη, υπεγράφη η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο τεμάχιο 2 του βορειοδυτικού Ιονίου, σηματοδοτώντας την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

