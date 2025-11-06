Υπουργοί Ενέργειας 3+1: Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο

Κοινή δήλωση από τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας και του Ισραήλ με την ευκαιρία της σημερινής Υπουργικής Συνόδου Ενέργειας 3+1, στην Αθήνα

Συνάντηση των υπουργών Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, 6 Νοεμβρίου 2025.
Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών Eli Cohen
Οι υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών συναντήθηκαν σήμερα στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνόδου 3+1, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Διατλαντικής Συνόδου P-TEC που πραγματοποιείται στο Ζάππειο.

Στην κοινή δήλωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι τέσσερις υπουργοί επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου, ως κλειδί για την περιφερειακή στρατηγική σταθερότητα και ανθεκτικότητα.

Επίσης, υπογραμμίζουν την υποστήριξή τους σε ευρύτερα περιφερειακά έργα διασύνδεσης, που βρίσκονται σε εξέλιξη και μελλοντικά, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης· στην ενεργειακή ανάπτυξη· και στη συνεργασία για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Οι υπουργοί ανακοίνωσαν ότι προγραμματίζουν νέα συνάντηση στην Ουάσινγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου 3+1.

Η κοινή δήλωση από τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας και του Ισραήλ με την ευκαιρία της σημερινής Υπουργικής Συνόδου Ενέργειας 3+1:

«Οι υπουργοί ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, του Κράτους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι συμπρόεδροι του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, συναντήθηκαν σήμερα για να επιβεβαιώσουν την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου, ως κλειδί για την περιφερειακή στρατηγική σταθερότητα και ανθεκτικότητα. Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους σε ευρύτερα περιφερειακά έργα διασύνδεσης, που βρίσκονται σε εξέλιξη και μελλοντικά, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης· στην ενεργειακή ανάπτυξη· και στη συνεργασία για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν τη μορφή 3+1 για να υποστηρίξουν τον στόχο της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής μειώνοντας την εξάρτηση από κακόβουλους παράγοντες και βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ ομοϊδεατών περιφερειακών εταίρων. Καταδίκασαν τις ρωσικές προσπάθειες να παρακάμψουν τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και να χρηματοδοτήσουν τον συνεχιζόμενο πόλεμό της στην Ουκρανία. Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη συνεργασία για τις ενεργειακές υποδομές Ευρώπης-Ισραήλ. Οι υπουργοί σκοπεύουν να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026 για να ενισχύσουν περαιτέρω την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών τους στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου 3+1 της Ανατολικής Μεσογείου».

Ακολουθεί η κοινή δήλωση στα αγγλικά

Joint Statement on the 3+1 Energy Ministerial in Athens, Greece

The following joint statement was released by the Governments of the United States, the Republic of Cyprus, Greece, and Israel on the occasion of today’s 3+1 Energy Ministerial:

The energy ministers of the Republic of Cyprus, Greece, State of Israel, and United States, as well as the co-chairs of the United States’ National Energy Dominance Council, met today to reaffirm their shared commitment to promoting energy security and cooperation in the Eastern Mediterranean, including through the Eastern Mediterranean Energy Center, as key to regional strategic stability and resilience. The Ministers reaffirmed their support for broader regional interconnectivity projects, currently in progress and future ones, within the context of the India Middle East Europe Corridor; energy development; and cooperation on energy infrastructure protection.

In addition, they committed to use the 3+1 format to support the goal of diversifying the region’s energy supplies by reducing reliance on malign actors and improving connectivity between like-minded regional partners. They condemned Russian attempts to circumvent oil sanctions and finance its continuing war on Ukraine. The ministers reaffirmed their commitment to Europe-Israel energy infrastructure cooperation. The ministers aim to convene in Washington, D.C., in the second quarter of 2026 to further build out energy cooperation between their countries under the framework of the Eastern Mediterranean 3+1 Energy Dialogue.

