Ενεργειακή αντεπίθεση της κυβέρνησης με τη συμφωνία για το Οικόπεδο 2 του Ιονίου

Στιγμιότυπο από την πρώτη ημέρα εργασιών της Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια

Αισιοδοξία επικρατεί στους κόλπους της κυβέρνησης για την σημερινή συμφωνία για έρευνες στο Βόρειο Ιόνιο και όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Η σημερινή κυβέρνηση έχει ως στόχο η Ελλάδα να αξιοποιήσει με σχέδιο και όραμα τον εθνικό της πλούτο».

Η ExxonMobil αποκτά 60% της παραχώρησης, η Energean διατηρεί συμμετοχή 30%, από 75% προηγουμένως. Η HelleniQ Energy διατηρεί συμμετοχή 10%, από 25% προηγουμένως, η Energean θα παραμείνει Διαχειριστής (Operator) κατά τη φάση της έρευνας. Σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων, η ExxonMobil θα αναλάβει τη διαχείριση (operatorship) κατά τη φάση ανάπτυξης.

Η ερευνητική γεώτρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, εφόσον εξασφαλιστούν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και παραταθεί η φάση έρευνας ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Αυτή θα είναι η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στην Δυτική Ελλάδα από το 1981, όταν ολοκληρώθηκε η γεώτρηση που οδήγησε στην ανακάλυψη του κοιτάσματος Κατάκολου.

Μάλιστα κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ αναφέρουν με νόημα ότι αποτελούν «ηχηρές απαντήσεις σε όλους εκείνους εντός συνόρων που προέτρεξαν να μιλήσουν για μια... απομονωμένη Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα».

«Καρφιά» του Μαξίμου σε Σαμαρά και... γαλάζια πολυκατοικία

Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται από πολλούς ως έμμεση αιχμή κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ο οποίος έχει μιλήσει πολλές φορές για την διεθνή απομόνωση της χώρας. Και η αιχμή αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν από την τηλεοπτική συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά που θα μεταδοθεί την ερχόμενη Κυριακή από τον ΑΝΤ1...

Από το Μέγαρο Μαξίμου στρέφουν τα βέλη τους και δεξιότερα της γαλάζιας πολυκατοικίας λέγοντας: «Είναι συνέχεια όλα αυτά των μεγάλων επιτυχιών στην εξωτερική πολιτική επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, και απάντηση στους ψευτοπατριώτες και στους εμπόρους δήθεν πατριωτισμού».

Προς επίρρωση των παραπάνω κυβερνητικά στελέχη απαριθμούν τα οφέλη για την χώρα από τις σημαντικές εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα:

-Περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο στην ενέργεια αλλά και στους τομείς της ναυτιλίας και των επενδύσεων.

-Ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και συνολικά στην Ευρώπη καθώς η χώρα μας καθίσταται βασικός ενεργειακός κόμβος της Μεσογείου αλλά και πύλη μεταφοράς του αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Κεντρική Ευρώπη μέχρι την Ουκρανία.

-Η συμμετοχή δύο αμερικανικών κολοσσών (ExxonMobil και Chevron) στις διαδικασίες ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης και στην Δυτική Ελλάδα είναι μία έμπρακτη ψήφος εμπιστοσύνης στην ενεργειακή πολιτική της χώρας με σημαντικές γεωπολιτικές πτυχές.

-Η επανέναρξη των εξορύξεων, ύστερα από 40 χρόνια, με την συμφωνία ExxonMobil-Energean-HelleniQ Energy για το Οικόπεδο 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, ισχυροποιεί την χώρα καθώς αξιοποιείται ο υποθαλάσσιος πλούτος με θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, στο ενεργειακό μας ισοζύγιο και στα δημόσια έσοδα.

