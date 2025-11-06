Παπασταύρου για συμφωνία έρευνας υδρογονανθράκων: Δεν θα γίνουμε Εμίρηδες, αλλά είναι ανάσα

Σύμφωνα με τον υπουργό θα έχουμε υπεράκτια γεώτρηση που δεν είχαμε τα τελευταία 40 χρόνια,

Newsbomb

Παπασταύρου για συμφωνία έρευνας υδρογονανθράκων: Δεν θα γίνουμε Εμίρηδες, αλλά είναι ανάσα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου 

Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την συμφωνία-ορόσημο μεταξύ των κολοσσών ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για την έρευνα και εκμετάλλευση φυσικού αερίου στο Οικόπεδο 2, στα ανοιχτά του βορειοδυτικού Ιονίου σχολίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στο Mega ο κ. Παπασταύρου ανέφερε:

«Είναι ιστορική μέρα, η ExxonMobil συμφώνησε με δύο ελληνικές εταιρείες, Energean και Helleniq Energy, για να κάνει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στους επόμενους 18 – 24 μήνες. Δηλαδή θα έχουμε υπεράκτια γεώτρηση που δεν είχαμε τα τελευταία 40 χρόνια, για να διαπιστώσουμε ένα κοίτασμα, “Aσωπός 1”, ένα δυνητικό κοίτασμα 200 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου».

«Το πιο σημαντικό είναι ότι εδώ και δεκαετίες μιλάμε για τα περίφημα αποθέματα που έχουμε και δεν το έχουμε κάνει πράξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κάνει πράξη. Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση», πρόσθεσε.

Σημείωσε ακόμη ότι «στο Αιγαίο προχωράμε με τη Chevron, οι Αμερικάνοι δεν ήρθαν μόνο για τη γεωγραφική θέση, αλλά γιατί βλέπουν ότι ο πρωθυπουργός έχει βάλει σε πρώτη προτεραιότητα τον τομέα των υδρογονανθράκων».

«Μιλάμε για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο», επισήμανε ο υπουργός Ενέργειας ενώ σε ερώτηση για το κόστος του αμερικανικού αερίου απάντησε: «Το πιο ακριβό είναι σχετικό γιατί και το ρωσικό αέριο ήταν φθηνό μέχρι το 2022 και σε μια βραδιά έγινε ακριβό»

«Προσπαθούμε να μην στηριζόμαστε σε κανέναν», τόνισε ο υπουργός εστιάζοντας στις εγκαταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα.

«Θα μας πάει σε άλλο επίπεδο, θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, δεν θα γίνουμε Εμίρηδες, αλλά θα υπάρξει μεγάλη ανάσα», πρόσθεσε σε άλλο σημείο. «Αν αποδειχθεί ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο το κοίτασμα στο Οικόπεδο 2, τότε η αξία όλων απογειώνεται»

Σε ερώτημα αν όλα αυτά... ανοίξουν την όρεξη στην Τουρκία, ο κ. Παπασταύρου διεμήνυσε: «Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν τα διαπραγματευόμαστε με κανέναν».

«Η Τουρκία πρέπει να αποφασίσει αν θα έχει ακόμη το φυσικό αέριο που την φέρνει αντίθετα με την ΕΕ και την αμερικανική κυβέρνηση», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Στην OPAP Arena η οικογένεια του αδικοχαμένου, Μάριου - Θα τιμηθεί η μνήμη του

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Πώς μία «άλλη« γυναίκα έκλεψε τα βλέμματα από τη νύφη στον γάμο

18:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου για συμφωνία έρευνας υδρογονανθράκων: Δεν θα γίνουμε Εμίρηδες, αλλά είναι ανάσα - Δυνητικό κοίτασμα 200 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου

18:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς οι νέοι θα κερδίσουν ως και δύο μισθούς από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ

18:34LIFESTYLE

Αγγελική Νικολούλη: Το νέο μήνυμα μετά τον θάνατο της μητέρας της

18:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική Οδός: Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα που απεικονίζονται σε βίντεο να οδηγούν μοτοσικλέτες με ταχύτητες άνω των 250 χλμ/ώρα

18:31WHAT THE FACT

Έρευνα αποκαλύπτει έναν απροσδόκητα απλό δρόμο προς την ευτυχία

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επιστρέφουν τη Δευτέρα (10/11) οι μαθητές στα θρανία

18:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκμαν με Έλληνες εφοπλιστές για LNG

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Επίσημα κοινός θνητός ο Άντριου - Ο Βασιλιάς Κάρολος του αφαίρεσε τους τίτλους «πρίγκιπας» και «Βασιλική Υψηλότητα»

18:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tesla: Σήμερα ψηφίζουν οι μέτοχοι για την αμοιβή των 878 δισ. δολαρίων στον Έλον Μασκ - Το μεγαλύτερο «πακέτο» όλων των εποχών και τα «αγκάθια» του

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις: «Καμίνι» η Τούμπα - Ανακοινώθηκε sold out

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισόβια στον Γερμανό «Άγγελο Θανάτου» για 10 δολοφονίες ασθενών και 27 απόπειρες - Ήθελε να «μειώσει τον φόρτο εργασίας»

17:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΣΕ: «Έγινε λάθος στο σύστημα», λέει ο σταθμάρχης για την αλλαγή γραμμής λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας η Κρήτη: «Χείμαρροι» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά - Πλημμύρισε ξενοδοχείο - Βίντεο

17:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα: «Ώρα να ακουστεί και η δική μου φωνή»

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια- Αδελφή Καργάκη: «Δεν είναι ο άντρας μου που πυροβολεί στο βίντεο»

17:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Χωρίς Γκαρθία μέχρι τη διακοπή - Ενοχλήσεις ο Έσε

17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Θετικά μηνύματα από την Κομισιόν για το νέο Σχέδιο Δράσης στις αγροτικές ενισχύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν διορίστηκα δασκάλα στα Βορίζια, μου είπαν "καλή τύχη"»

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας η Κρήτη: «Χείμαρροι» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά - Πλημμύρισε ξενοδοχείο - Βίντεο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με λευκό καρχαρία στην Κάρπαθο ανέβασε ψαράς στο TikTok: «Είναι πέντε μέτρα»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Οι δυσκολίες Σαρκοζί στο κελί: Τρώει μόνο γιαούρτι - Γιατί αρνείται να αγγίξει το φαγητό της φυλακής

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από Σάββατο - Με τι καιρικές συνθήκες θα τρέξουν οι Μαραθωνοδρόμοι

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Tην κρατούσαν ημίγυμνη στο κρύο και αλυσοδεμένη στον κήπο - 5 συλλήψεις για τα βασανιστήρια

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς on air για Γιαννούλη - Παππά: «Είσαι σαλτιμπάγκος» - «Παρακαλάτε στα τέσσερα τον Τσίπρα»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε με το προσωπικό του αεροπλάνο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

17:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα: «Ώρα να ακουστεί και η δική μου φωνή»

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισόβια στον Γερμανό «Άγγελο Θανάτου» για 10 δολοφονίες ασθενών και 27 απόπειρες - Ήθελε να «μειώσει τον φόρτο εργασίας»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνελήφθη εξάδελφος του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη ως εμπλεκόμενος στους πυροβολισμούς

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία σε οικονομική ασφυξία: Οι διευθυντές λειτουργούν με «βερεσέ» για να αγοράσουν τα βασικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ