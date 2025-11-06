Παπασταύρου για συμφωνία έρευνας υδρογονανθράκων: Δεν θα γίνουμε Εμίρηδες, αλλά είναι ανάσα

Την συμφωνία-ορόσημο μεταξύ των κολοσσών ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για την έρευνα και εκμετάλλευση φυσικού αερίου στο Οικόπεδο 2, στα ανοιχτά του βορειοδυτικού Ιονίου σχολίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στο Mega ο κ. Παπασταύρου ανέφερε:

«Είναι ιστορική μέρα, η ExxonMobil συμφώνησε με δύο ελληνικές εταιρείες, Energean και Helleniq Energy, για να κάνει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στους επόμενους 18 – 24 μήνες. Δηλαδή θα έχουμε υπεράκτια γεώτρηση που δεν είχαμε τα τελευταία 40 χρόνια, για να διαπιστώσουμε ένα κοίτασμα, “Aσωπός 1”, ένα δυνητικό κοίτασμα 200 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου».

«Το πιο σημαντικό είναι ότι εδώ και δεκαετίες μιλάμε για τα περίφημα αποθέματα που έχουμε και δεν το έχουμε κάνει πράξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κάνει πράξη. Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση», πρόσθεσε.

Σημείωσε ακόμη ότι «στο Αιγαίο προχωράμε με τη Chevron, οι Αμερικάνοι δεν ήρθαν μόνο για τη γεωγραφική θέση, αλλά γιατί βλέπουν ότι ο πρωθυπουργός έχει βάλει σε πρώτη προτεραιότητα τον τομέα των υδρογονανθράκων».

«Μιλάμε για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο», επισήμανε ο υπουργός Ενέργειας ενώ σε ερώτηση για το κόστος του αμερικανικού αερίου απάντησε: «Το πιο ακριβό είναι σχετικό γιατί και το ρωσικό αέριο ήταν φθηνό μέχρι το 2022 και σε μια βραδιά έγινε ακριβό»

«Προσπαθούμε να μην στηριζόμαστε σε κανέναν», τόνισε ο υπουργός εστιάζοντας στις εγκαταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα.

«Θα μας πάει σε άλλο επίπεδο, θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, δεν θα γίνουμε Εμίρηδες, αλλά θα υπάρξει μεγάλη ανάσα», πρόσθεσε σε άλλο σημείο. «Αν αποδειχθεί ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο το κοίτασμα στο Οικόπεδο 2, τότε η αξία όλων απογειώνεται»

Σε ερώτημα αν όλα αυτά... ανοίξουν την όρεξη στην Τουρκία, ο κ. Παπασταύρου διεμήνυσε: «Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν τα διαπραγματευόμαστε με κανέναν».

«Η Τουρκία πρέπει να αποφασίσει αν θα έχει ακόμη το φυσικό αέριο που την φέρνει αντίθετα με την ΕΕ και την αμερικανική κυβέρνηση», κατέληξε.

