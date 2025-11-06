Οικόπεδο 2 Ιονίου: Η στρατηγική συμμαχία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy αλλάζει το τοπίο

Μια νέα σελίδα στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας ανοίγει η συμφωνία-ορόσημο

μεταξύ των κολοσσών ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για την έρευνα και

εκμετάλλευση φυσικού αερίου στο Οικόπεδο 2, στα ανοιχτά του βορειοδυτικού Ιονίου.

Η υπογραφή της συμφωνίας, που συνοδεύεται από την πρόθεση για ερευνητική

γεώτρηση στην περιοχή, αποτελεί όχι μόνο ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική

οικονομία, αλλά και στρατηγική κίνηση με ευρύτερες γεωπολιτικές και ενεργειακές

προεκτάσεις.

Ένα ανεκμετάλλευτο «θησαυροφυλάκιο»

Το Οικόπεδο 2, μια θαλάσσια έκταση 2.422 τετραγωνικών χιλιομέτρων, 30 χιλιόμετρα

δυτικά της Κέρκυρας, βρίσκεται στην καρδιά της Προ-Απούλιας Ζώνης, μιας

γεωλογικής ενότητας με υψηλό δυναμικό υδρογονανθράκων. Η περιοχή, που

παραμένει ανεξερεύνητη σε βάθος, φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους

χαρτογραφημένους ταμιευτήρες της Μεσογείου, με εκτιμώμενο δυναμικό έως και 200

δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Η ερευνητική γεώτρηση «Ασωπός-1», που σχεδιάζεται να φτάσει σε βάθος 4.000

μέτρων, θα αποτελέσει το πρώτο «τρύπημα» σε ελληνική θάλασσα μετά από

τέσσερις δεκαετίες, σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στον χάρτη των

παραγωγών υδρογονανθράκων.

Συμμαχία γιγάντων – Τα ποσοστά και οι ρόλοι

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 60% της παραχώρησης από την

ExxonMobil, με την Energean να διατηρεί το 30% και τη Helleniq Upstream το 10%.

Η Energean αναλαμβάνει τον ρόλο του Διαχειριστή κατά την ερευνητική φάση, ενώ

σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος, η διαχείριση περνά στην ExxonMobil,

διασφαλίζοντας τεχνογνωσία και επενδυτική ισχύ παγκόσμιας κλίμακας.

Η επένδυση χαρακτηρίζεται από υψηλό ρίσκο – με πιθανότητες επιτυχίας 15-18% –

αλλά και υψηλή δυνητική απόδοση. Η ολοκλήρωση τρισδιάστατων σεισμικών

ερευνών το 2022, με αυστηρά περιβαλλοντικά πρωτόκολλα, έθεσε τις βάσεις για την

πρώτη γεώτρηση, η οποία, αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα μπορούσε να

πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης διετίας.

Ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική αναβάθμιση

Η σημασία της συμφωνίας ξεπερνά τα στενά όρια της αγοράς ενέργειας. Σε μια

περίοδο που η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου, η Ελλάδα

φιλοδοξεί να μετατραπεί σε νέο ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου,

μειώνοντας την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο και ενισχύοντας τον ρόλο της στον

Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς ενέργειας προς την Κεντρική Ευρώπη.

Η αμερικανική παρουσία, με την ExxonMobil στην πρώτη γραμμή, προσδίδει στη

συμφωνία βαρύτητα και γεωπολιτική διάσταση, όπως τόνισαν και οι παρεμβάσεις

των Αμερικανών αξιωματούχων κατά την τελετή υπογραφής. Η συνεργασία ΗΠΑ-

Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας αναδεικνύεται ως αντίβαρο σε ρωσικά και κινεζικά

συμφέροντα στην περιοχή, ενισχύοντας την περιφερειακή σταθερότητα και την εθνική

ασφάλεια.

Η ιστορία του Οικοπέδου 2 ξεκινά το 2018 με την παραχώρησή του σε κοινοπραξία

Total, Edison και ΕΛΠΕ. Η αποχώρηση της Total και η είσοδος της Energean, που

ανέλαβε και τη διαχείριση, σηματοδότησαν την αναβάθμιση του ερευνητικού

προγράμματος, με την υλοποίηση τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών να ανοίγει τον

δρόμο για τη σημερινή συμφωνία

Η επιτυχία της γεώτρησης θα μπορούσε να αλλάξει το ενεργειακό τοπίο της χώρας,

προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας, έσοδα για το Δημόσιο και ενίσχυση της

ενεργειακής αυτονομίας. Παράλληλα, η τήρηση των αυστηρών περιβαλλοντικών

προδιαγραφών αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική αποδοχή του εγχειρήματος.

