Οικόπεδο 2 Ιονίου: Η στρατηγική συμμαχία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy αλλάζει το τοπίο

Η Ελλάδα φιλοδοξεί να μετατραπεί σε νέο ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Αμαλία Κάτζου

Οικόπεδο 2 Ιονίου: Η στρατηγική συμμαχία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy αλλάζει το τοπίο
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα σελίδα στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας ανοίγει η συμφωνία-ορόσημο
μεταξύ των κολοσσών ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για την έρευνα και
εκμετάλλευση φυσικού αερίου στο Οικόπεδο 2, στα ανοιχτά του βορειοδυτικού Ιονίου.

Η υπογραφή της συμφωνίας, που συνοδεύεται από την πρόθεση για ερευνητική
γεώτρηση στην περιοχή, αποτελεί όχι μόνο ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική
οικονομία, αλλά και στρατηγική κίνηση με ευρύτερες γεωπολιτικές και ενεργειακές
προεκτάσεις.

συμφωνία φυσικό αέριο

Ένα ανεκμετάλλευτο «θησαυροφυλάκιο»

Το Οικόπεδο 2, μια θαλάσσια έκταση 2.422 τετραγωνικών χιλιομέτρων, 30 χιλιόμετρα
δυτικά της Κέρκυρας, βρίσκεται στην καρδιά της Προ-Απούλιας Ζώνης, μιας
γεωλογικής ενότητας με υψηλό δυναμικό υδρογονανθράκων. Η περιοχή, που
παραμένει ανεξερεύνητη σε βάθος, φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους
χαρτογραφημένους ταμιευτήρες της Μεσογείου, με εκτιμώμενο δυναμικό έως και 200
δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Η ερευνητική γεώτρηση «Ασωπός-1», που σχεδιάζεται να φτάσει σε βάθος 4.000
μέτρων, θα αποτελέσει το πρώτο «τρύπημα» σε ελληνική θάλασσα μετά από
τέσσερις δεκαετίες, σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στον χάρτη των
παραγωγών υδρογονανθράκων.

Συμμαχία γιγάντων – Τα ποσοστά και οι ρόλοι

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 60% της παραχώρησης από την
ExxonMobil, με την Energean να διατηρεί το 30% και τη Helleniq Upstream το 10%.

Η Energean αναλαμβάνει τον ρόλο του Διαχειριστή κατά την ερευνητική φάση, ενώ
σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος, η διαχείριση περνά στην ExxonMobil,
διασφαλίζοντας τεχνογνωσία και επενδυτική ισχύ παγκόσμιας κλίμακας.

Η επένδυση χαρακτηρίζεται από υψηλό ρίσκο – με πιθανότητες επιτυχίας 15-18% –
αλλά και υψηλή δυνητική απόδοση. Η ολοκλήρωση τρισδιάστατων σεισμικών
ερευνών το 2022, με αυστηρά περιβαλλοντικά πρωτόκολλα, έθεσε τις βάσεις για την
πρώτη γεώτρηση, η οποία, αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης διετίας.

Ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική αναβάθμιση

Η σημασία της συμφωνίας ξεπερνά τα στενά όρια της αγοράς ενέργειας. Σε μια
περίοδο που η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου, η Ελλάδα
φιλοδοξεί να μετατραπεί σε νέο ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου,
μειώνοντας την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο και ενισχύοντας τον ρόλο της στον
Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς ενέργειας προς την Κεντρική Ευρώπη.

Η αμερικανική παρουσία, με την ExxonMobil στην πρώτη γραμμή, προσδίδει στη
συμφωνία βαρύτητα και γεωπολιτική διάσταση, όπως τόνισαν και οι παρεμβάσεις
των Αμερικανών αξιωματούχων κατά την τελετή υπογραφής. Η συνεργασία ΗΠΑ-
Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας αναδεικνύεται ως αντίβαρο σε ρωσικά και κινεζικά
συμφέροντα στην περιοχή, ενισχύοντας την περιφερειακή σταθερότητα και την εθνική
ασφάλεια.

Η ιστορία του Οικοπέδου 2 ξεκινά το 2018 με την παραχώρησή του σε κοινοπραξία
Total, Edison και ΕΛΠΕ. Η αποχώρηση της Total και η είσοδος της Energean, που
ανέλαβε και τη διαχείριση, σηματοδότησαν την αναβάθμιση του ερευνητικού
προγράμματος, με την υλοποίηση τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών να ανοίγει τον
δρόμο για τη σημερινή συμφωνία
Η επιτυχία της γεώτρησης θα μπορούσε να αλλάξει το ενεργειακό τοπίο της χώρας,
προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας, έσοδα για το Δημόσιο και ενίσχυση της
ενεργειακής αυτονομίας. Παράλληλα, η τήρηση των αυστηρών περιβαλλοντικών
προδιαγραφών αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική αποδοχή του εγχειρήματος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή, η φωνή κουράζεται»

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Οι δυσκολίες Σαρκοζι στο κελί: Τρώει μόνο γιαούρτι - Γιατί αρνείται να αγγίξει το φαγητό της φυλακής

17:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Μνήμη ζωντανεύει ξανά – Το «Cats» επιστρέφει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

17:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου σε 83.000 δικαιούχους

17:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP250: Ο Μουζέτι «έκλεισε» θέση στα ημιτελικά

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Μάστιγα οι αρπαγές κινητών στο Λονδίνο - Πως η καμπάνια «Mind the Grab της αστυνομίας εξόργισε κατοίκους και επισκέπτες

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Νέα Χώρα από τη μεγάλη νεροποντή - Εικόνες

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ιταλία: Παραδίδονται 200 αστικά λεωφορεία στην Αθήνα

16:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: «Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ»

16:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Google Maps αποκτά μία χρήσιμη λειτουργία - Τέλος το «στρίψτε σε 150μ»

16:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 121 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Οκτώβριο  

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το προκάτ σπίτι που μένει o Έλον Μασκ: Στήνεται σε 24 ώρες και κοστίζει όσο ένα μεταχειρισμένο Tesla

16:41LIFESTYLE

Ράσελ Κρόου: «Έφτασα να ζυγίζω 126 κιλά» - Η μάχη για την απώλεια κιλών και ο νέος τρόπος ζωής

16:40WHAT THE FACT

Σαβιλό, τσαβό, άκατε κι άλλες τσιγγάνικες λέξεις που κυριαρχούν στο Tik Tok

16:36ΜΠΑΣΚΕΤ

H AEK τιμάει τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου: Ενός λεπτού σιγή κι ανθοδέσμες με 21 κίτρινα τριαντάφυλλα

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνελήφθη εξάδελφος του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη ως εμπλεκόμενος στους πυροβολισμούς

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Διελκυστίνδα για τη Συρία: ΗΠΑ, Ρωσία και Τουρκία στο παιχνίδι για την επόμενη μέρα - Οι στρατιωτικές βάσεις

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανάφλεξη στο Λίβανο: Το Ισραήλ σφυροκοπά θέσεις της Χεζμπολάχ - Ξεκίνησε νέο κύμα βομβαρδισμών

16:27ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Σλούκας και επίσημα μέχρι το 2027

16:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς: Οι οδηγίες για τους φιλάθλους - «Σας χρειαζόμαστε σε κάθε ματς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

14:49LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν διορίστηκα δασκάλα στα Βορίζια, μου είπαν "καλή τύχη"»

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Κατσιματίδης: Εξοργισμένος με τη νίκη Μαμντάνι ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος - «Δεν με νοιάζει για τα παντοπωλεία!»

15:57ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Οικόπεδο 2 Ιονίου: Η στρατηγική συμμαχία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy αλλάζει το ενεργειακό τοπίο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με λευκό καρχαρία στην Κάρπαθο ανέβασε ψαράς στο TikTok: «Είναι πέντε μέτρα»

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε με το προσωπικό του αεροπλάνο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνελήφθη εξάδελφος του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη ως εμπλεκόμενος στους πυροβολισμούς

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στο νοσοκομείο το βρέφος 15 ημερών της οικογένειας Φραγκιάδακη

15:24LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μεγάλη έκπληξη από την Κύπρο – Αυτή είναι η εκπρόσωπος

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ηχηρό «άδειασμα» Αυγενάκη από Γεωργαντά για «Φραπέ» και ελεγχόμενα ΑΦΜ

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Tην κρατούσαν ημίγυμνη στο κρύο και αλυσοδεμένη στον κήπο - 5 συλλήψεις για τα βασανιστήρια

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από Σάββατο - Με τι καιρικές συνθήκες θα τρέξουν οι Μαραθωνοδρόμοι

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανάφλεξη στο Λίβανο: Το Ισραήλ σφυροκοπά θέσεις της Χεζμπολάχ - Ξεκίνησε νέο κύμα βομβαρδισμών

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός:18χρονος οδηγούσε με 218 χλμ./ώρα – «Τσουχτερό» πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ