ΗΠΑ: Συμφωνία για «ανθρωπιστική εκεχειρία» στο Σουδάν - Μένουν οι λεπτομέρειες

Αυτή η φωτογραφία, που δημοσιεύθηκε από το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC), δείχνει παιδιά πρόσφυγες από το Ελ Φασέρ να παίζουν σε ένα στρατόπεδο όπου βρήκαν καταφύγιο από τις μάχες μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και της RSF, στην Ταβίλα, στην περιοχή Νταρφούρ του Σουδάν, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025.

Οι ΗΠΑ εντείνουν τις παρεμβάσεις τους για ανθρωπιστική εκεχειρία στο Σουδάν, την ίδια ώρα που ο σουδανικός στρατός και οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) εμφανίζονται να έχουν συμφωνήσει κατ’ αρχήν σε ένα πρώτο πλαίσιο. Η εξέλιξη που έρχεται ως συνέχεια των υπόλοιπων ειρηνευτικών προσπαθειών των ΗΠΑ σε όλο τον πλανήτη, έχει τη δυνατότητα να βάλει ένα τέλος στην πιο αιματηρή σύγκρουση στον πλανήτη. Μια σύγκρουση που που έχει προκαλέσει την κατάρρευση των βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των ιατρικών,και έχει θέσει την ζωή εκατομμυρίων σε κίνδυνο, ένω προκαλεί ένα τεράστιο μεταναστευτικό κύμα.

cΈνα παιδί από το Σουδάν που εγκατέλειψε την πόλη Ελ-Φασέρ μαζί με την οικογένειά του, μετά τη σφαγή εκατοντάδων ανθρώπων από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις του Σουδάν στη δυτική περιοχή του Νταρφούρ, λαμβάνει ιατρική περίθαλψη σε ένα στρατόπεδο στην Ταβίλα του Σουδάν, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025. AP

Και είναι βέβαιο ότι η προσωπική επιμονή του ίδιου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για το «κλείσιμο» συγκρούσεων σε όλο τον πλανήτη, που έχει γίνει γνωστή ως Trump effect - δηλαδή η επίδραση Τραμπ - αποτελεί κομβικό σημείο των προσπαθειών.

Η καταρχήν συμφωνία επιβεβαιώθηκε από τον ανώτερο σύμβουλο της Ουάσιγκτον για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, Μασάντ Μπούλος, που ανέφερε στο Sudan Tribune ότι καμία πλευρά δεν έχει προβάλει αρχική αντίρρηση και πλέον το βάρος πέφτει στις λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον Μπούλος, η πρωτοβουλία εντάσσεται στις αποφάσεις της Διεθνούς Τετράδας στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο. Στις 12 Σεπτεμβρίου, ΗΠΑ, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν τρίμηνη ανθρωπιστική εκεχειρία, ώστε να διασφαλιστεί η παράδοση επείγουσας βοήθειας σε όλες τις περιοχές ως βήμα προς μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Met yesterday with Egyptian Foreign Minister Abdelatty to discuss Egypt’s important efforts to promote regional peace and security. I thanked Egypt for its mediation role in Gaza and its support for ending the conflict in Sudan. pic.twitter.com/MzBXLK27XA — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 31, 2025

Η επιτροπή υπό αμερικανική ηγεσία πρότεινε επίσης ένα εννεάμηνο μεταβατικό στάδιο μετά την αρχική εκεχειρία, με στόχο τη συγκρότηση ανεξάρτητης πολιτικής κυβέρνησης στο Σουδάν. Την ίδια ώρα, δεν εξελίσσονται επί του παρόντος άμεσες ή έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ RSF και στρατού, αφού συνομιλίες σε ξεχωριστό «διπλωματικό κανάλι», επίσης υπό τις ΗΠΑ, καθοδηγούν τη διαδικασία.

Κρίσιμη η κατάσταση στο Ελ-Φασέρ

Ο Μπούλος χαρακτήρισε «πολύ επείγουσα και οδυνηρή» την κατάσταση στο Ελ-Φασέρ, πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες για φρικαλεότητες κατά αμάχων. Στις 26 Οκτωβρίου, η RSF κατέλαβε την πόλη και κατηγορείται από τοπικές και διεθνείς οργανώσεις για σφαγές, εν μέσω φόβων ότι η επίθεση θα παγιώσει τη γεωγραφική διαίρεση του Σουδάν.

The religion of peace slaughtering the public in Sudan.



UN and world governments silent.



Not a word from the virtue signalling "free Palestine" mob.

pic.twitter.com/MG7H8GMVcF — Tommy Robinson ?? (@TRobinsonNewEra) October 30, 2025

«Η κύρια ανησυχία μας τώρα είναι να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση, στη συνέχεια να επιτύχουμε σταθερή ειρήνη στο Σουδάν και να διατηρήσουμε την ενότητά του», υπογράμμισε ο σύμβουλος. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τρίτη, επανέλαβε την καταδίκη των «φρικτών εγκλημάτων κατά αμάχων στο Ελ-Φασέρ», ζητώντας άμεσα μέτρα για την προστασία των πολιτών και τον τερματισμό της βίας στο Σουδάν.

Σουδανοί που εγκατέλειψαν την πόλη Ελ-Φασέρ, μετά τη σφαγή εκατοντάδων ανθρώπων από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις του Σουδάν στη δυτική περιοχή του Νταρφούρ, μαζεύουν νερό σε ένα στρατόπεδο στην Ταβίλα του Σουδάν, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025. AP

Συνεχείς επαφές με περιφερειακούς φορείς

Οι τοποθετήσεις του Μπούλος διατυπώθηκαν μετά από συνάντηση με τον γενικό γραμματέα της Αραβικής Ένωσης, Αχμέντ Αμπούλ Γκάιτ, όπου συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις και τις προκλήσεις στην περιοχή.

Ο πόλεμος στο Σουδάν μαίνεται από τις 15 Απριλίου 2023, με μάχες μεταξύ του στρατού και της RSF. Οι περιφερειακές και διεθνείς πρωτοβουλίες δεν έχουν αποδώσει, ενώ ο απολογισμός μετρά χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους.

Η συζήτηση για ανθρωπιστική εκεχειρία συνεχίζεται, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η κρίση και να ανοίξει ο δρόμος για πολιτική λύση.

Ποιοι είναι οι RSF και ποιες οι απαρχές του εμφυλίου στο Σουδάν;

Οι RSF σχηματίστηκαν επίσημα το 2013 από τα υπολείμματα της πολιτοφυλακής Janjaweed, στην οποία είχε αναθέσει ο αυταρχικός πρώην ηγέτης του Σουδάν Oμαρ αλ Μπασίρ να καταστείλει μια φυλετική εξέγερση στην περιοχή του Νταρφούρ. Η επιχείρηση αυτή έληξε με τη γενοκτονία έως και 300.000 ανθρώπων.

Ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των RSF και του σουδανικού στρατού ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 μετά από μια διαμάχη για την εξουσία μεταξύ των δύο δυνάμεων, και η σύγκρουση εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη τη χώρα.

Και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορηθεί για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα πολέμου κατά αμάχων. Οι ΗΠΑ, ο ΟΗΕ και άλλοι έχουν επίσης διαπιστώσει ότι οι RSF έχουν διαπράξει γενοκτονία και μαζικούς βιασμούς εναντίον εθνοτικών κοινοτήτων Μασαλίτ και μη αραβικών κοινοτήτων στο Νταρφούρ.

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, κηρύχθηκε λιμός στον καταυλισμό Ζαμζάμ για εκτοπισμένους, νότια του Ελ Φασέρ. Τον Απρίλιο, οι RSF σκότωσαν έως και 2.000 ανθρώπους όταν κατέλαβαν τον καταυλισμό, ο οποίος τότε στέγαζε 500.000 ανθρώπους.

Ποιος είναι ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας;

Ο κόσμος φάνηκε να επικεντρώνεται στο Σουδάν νωρίτερα φέτος, όταν μια διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο συγκέντρωσε 17 χώρες, καθώς και την ΕΕ και την Αφρικανική Ένωση, για να συζητήσουν τη σύγκρουση. Συνοδεύτηκε από ορισμένες νέες δεσμεύσεις βοήθειας και παρουσιάστηκε ως μια προσπάθεια για την οικοδόμηση μιας νέας συναίνεσης για την πορεία προς τα εμπρός. Ωστόσο, υπήρξε ευρεία κριτική ότι ορισμένες από τις χώρες που συμμετείχαν στη διάσκεψη φέρονται να εμπλέκονταν στη σύγκρουση, κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η στρατιωτική κυβέρνηση του Σουδάν κατηγόρησε τα ΗΑΕ ότι προμηθεύουν όπλα τους RSF , κάτι που τα ΗΑΕ αρνήθηκαν. Τον Απρίλιο, μια έκθεση εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ που διέρρευσε διαπίστωσε «πολλαπλές» πτήσεις από τα ΗΑΕ, καθώς μεταγωγικά αεροσκάφη έκαναν προφανώς σκόπιμες προσπάθειες να αποφύγουν τον εντοπισμό καθώς πετούσαν σε βάσεις στο Τσαντ, όπου παρακολουθείται το λαθρεμπόριο όπλων πέρα ​​από τα σύνορα προς το Νταρφούρ.

Η σχέση των ΗΑΕ με τις RSF μπορεί να εντοπιστεί στον πόλεμο της Υεμένης το 2015, όπου οι RSF χρησιμοποιήθηκαν για τη στρατολόγηση μαχητών που εστάλησαν στην Υεμένη για να πολεμήσουν για τις δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ. Το ενδιαφέρον των ΗΑΕ για το Σουδάν οφείλεται επίσης στον χρυσό του, το μεγαλύτερος μέρος του οποίου έχει καταλήξει στα ΗΑΕ τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε επίσης