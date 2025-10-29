Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την αιματηρή σφαγή στο Σουδάν με τους 2.000 νεκρούς

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν την αιματηρή σφαγή στο Σουδάν, κατά την οποία περισσότεροι από 2.000 άμαχοι εκτελέστηκαν από παραστρατιωτικούς αντάρτες, μεταξύ των οποίων και ασθενείς σε νοσοκομείο, αφού οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης κατέλαβαν την πόλη Ελ Φάσερ στην περιοχή του Δυτικού Νταρφούρ το Σαββατοκύριακο. Η άμμος γύρω από τη δυτική πόλη Ελ Φασέρ είναι τώρα βαμμένη κόκκινη από λίμνες αίματος τόσο έντονες που είναι ορατές από το διάστημα.

Μετά από περισσότερο από 18 μήνες σκληρής πολιορκίας, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) κατέλαβαν όλες τις μεγάλες πόλεις στην περιοχή του Νταρφούρ.

Οι σύμμαχοι του στρατού δήλωσαν ότι οι RSF «διέπραξαν ειδεχθή εγκλήματα κατά αθώων αμάχων, όπου περισσότεροι από 2.000 άοπλοι πολίτες εκτελέστηκαν και σκοτώθηκαν στις 26 και 27 Οκτωβρίου, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι».

Σε δορυφορικές εικόνες, διακρίνονται στην άμμο σειρές από πτώματα, στοιχισμένα σε γραμμή έξω από το πρώην Παιδικό Νοσοκομείο.

Η ανάλυση εικόνων από ένα νοσοκομείο στη συνοικία του Ελ Φάσερ αποκαλύπτει τουλάχιστον τέσσερις νέες «ομάδες» σορών, οι οποίες δεν φαινόντουσαν σε προηγούμενες λήψεις. Ορισμένα από τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν έχουν μήκος από 1,1 έως 1,9 μέτρα.

Σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου Yale, οι πράξεις των RSF «ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, φτάνοντας ενδεχομένως στο επίπεδο της γενοκτονίας».

Βίντεο δείχνει μέλη των RSF να προετοιμάζονται για πιθανές εκτελέσεις ή αντίποινα στο πλαίσιο της επίθεσής τους.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν το Ελ Φάσερ μετά την κατάληψή του, κατευθυνόμενοι προς την Ταβίλα και άλλες δυτικές περιοχές.