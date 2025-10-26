Σουδάν: «Έπεσε» η πόλη Ελ Φασέρ - Ολόκληρο το Νταρφούρ στα χέρια των «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης»

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) ανακοίνωσαν ότι ανέλαβαν τον έλεγχο της τελευταίας μεγάλης πόλης του Νταρφούρ που δεν είχαν καταλάβει ακόμη 

Newsbomb

Σουδάν: «Έπεσε» η πόλη Ελ Φασέρ - Ολόκληρο το Νταρφούρ στα χέρια των «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης»

Οι RSF ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν την περιοχή της διοίκησης της 6ης Μεραρχίας Πεζικού στο Ελ Φασέρ, την κύρια βάση του σουδανικού στρατού στην πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ.

Sudan Tribune
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Σουδανοί παραστρατιωτικοί ανακοίνωσαν σήμερα ότι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την Ελ Φάσερ, αφού κατέλαβαν το γενικό επιτελείο του στρατού στην τελευταία μεγάλη πόλη του Νταρφούρ που δεν είχαν καταλάβει ακόμη.

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) «ανακοινώνουν με υπερηφάνεια ότι ανέλαβαν τον έλεγχο της πόλης Ελ Φάσερ», της πρωτεύουσας του Βόρειου Νταρφούρ, ανέφερε η οργάνωση στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε μέσω του καναλιού της στο Telegram.

Ο στρατός του Σουδάν τηρεί σιγή μετά την ανακοίνωση αυτή, όμως η Επιτροπή Λαϊκής Αντίστασης, μια οργάνωση πολιτών που στον στηρίζει, διέψευσε ότι η κατάληψη του γενικού επιτελείου σημαίνει και την πτώση της πόλης στο δυτικό Σουδάν. Οι κάτοικοι της Ελ Φάσερ «αντιστέκονται στους παραστρατιωτικούς» διαβεβαίωσε η Επιτροπή κάνοντας λόγο για «σημαντική και κρίσιμη φάση» των μαχών, έπειτα από 18 μήνες πολιορκίας.

Καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση στην Ελ Φάσερ και το δίκτυο τηλεπικοινωνιών υπολειτουργεί, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη, ούτε τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών.

Οι RSF έδωσαν στη δημοσιότητα μια σειρά από βίντεο, με πλάνα από το εσωτερικό του γενικού επιτελείου και πανηγυρισμούς σε άλλες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με την τοπική Επιτροπή οι μάχες συνεχίζονται και οι RSF διείσδυσαν «σε άδεια κτίρια άνευ σημασίας», τα οποία είχε εγκαταλείψει ο στρατός για να μετακινηθεί σε άλλες θέσεις.

Τους τελευταίους μήνες η Ελ Φάσερ έχει μετατραπεί σε βασικό μέτωπο της πολύνεκρης σύγκρουσης μεταξύ του στρατού, με επικεφαλής τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και των παραστρατιωτικών του πρώην συμμάχου του, στρατηγού Μοχάμεντ Νταγκλό. Οι RSF ενέτειναν από τον Αύγουστο τους βομβαρδισμούς, με το πυροβολικό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αποδυναμώνοντας σταδιακά τις θέσεις του στρατού και καταλαμβάνοντας πολλές συνοικίες.

Η κατάληψη της πόλης, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα συνιστούσε σημείο καμπής για τον πόλεμο, αφού θα σήμαινε την ενίσχυση της θέσης των RSF στο Νταρφούρ όπου οι παραστρατιωτικοί και οι σύμμαχοί τους ελέγχουν ήδη τέσσερις περιφερειακές πρωτεύουσες και ορισμένες περιοχές του νότου. Ο στρατός ελέγχει ακόμη τον βορρά, το ανατολικό και το κεντρικό Σουδάν.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το Σουδάν κινδυνεύει να κατακερματιστεί. Παρά τις διεθνείς προσπάθειες για την κατάπαυση του πυρός, οι δύο πλευρές κωφεύουν στις εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις. Την Παρασκευή έγιναν στην Ουάσινγκτον νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η ομάδα των μεσολαβητών ζήτησε «να προχωρήσουν οι συλλογικές προσπάθειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Σουδάν» αλλά και η πολιτική μετάβαση, προς ένα πολιτικό καθεστώς, σύμφωνα με τον Μασάντ Μπούλος, τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο για την Αφρική. Επανέλαβε επίσης τη πρόταση που είχε διατυπώσει τον Σεπτέμβριο και η οποία είχε απορριφθεί αμέσως από τη σουδανική κυβέρνηση, που πρόσκειται στον στρατό. Η πρόταση αφορά ανθρωπιστική εκεχειρία τριών μηνών και στη συνέχεια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και τον αποκλεισμό τόσο της παρούσας κυβέρνησης όσο και των RSF από το μεταπολεμικό πολιτικό τοπίο.

Από τον Απρίλιο του 2023, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί. Ο ΟΗΕ θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» στον κόσμο. Σύμφωνα με τον Οργανισμό 260.000 άμαχοι, εκ των οποίων οι μισοί είναι παιδιά, δεν έχουν τρόφιμα, νερό και περίθαλψη στην Ελ Φάσερ. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο διέφυγαν από την πόλη αφού ξέσπασε ο πόλεμος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 23χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε το ατύχημα με το βρέφος και το καυτό λάδι - «Μέχρι να πετάξει την πάνα, το παιδί έπιασε το τηγάνι με το καυτό λάδι...»

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0: Ο Ταρέμι έβαψε «ερυθρόλευκο» το ντέρμπι της Super League

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Κορυφή ο ΠΑΟΚ, στο -1 ο Ολυμπιακός, υποχώρησε τρίτη η ΑΕΚ

22:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (τελικό): Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το ντέρμπι του Φαλήρου

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Παππούς έπεσε νεκρός στο γλέντι για τη βάπτιση της εγγονής του - Λιποθύμησε την ώρα που χόρευε

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της Λιθουανίας: Κλειστό ξανά το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ επιτρέπει σε ομάδες του Ερυθρού Σταυρού και της Αιγύπτου να εισέλθουν στη Γάζα

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συγκέντρωση νοσταλγών του Μουσολίνι στην ιδιαίτερη πατρίδα του - 103 έτη από την επιβολή της φασιστικής δικτατορίας - Δείτε βίντεο

22:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αχαΐα: Άγρια επεισόδια στον αγώνα Πάτρα 2005- ΑΕ Αιγίου - Φίλαθλος υπέστη έμφραγμα

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τον πυροβόλησε την ώρα που χόρευε στην πίστα - Προσωπικές διαφορές, το επικρατέστερο σενάριο

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Το Μόναχο θα διεκδικήσει την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Το 63% τάχθηκε υπέρ της ενέργειας σε δημοψήφισμα

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη συνέντευξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Θα είμαστε καλά, με στέλνει ο Τραμπ»

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: «Έπεσε» η πόλη Ελ Φασέρ - Ολόκληρο το Νταρφούρ στα χέρια των «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης»

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Καταγγελία 72χρονου για άγριο ξυλοδαρμό σε γκαράζ πλοίου - Βίντεο-ντοκουμέντο

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 1.000.000 ευρώ

22:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδιαφυγή: Τα επαγγέλματα που πρωταγωνιστούν στην απόκρυψη εισοδημάτων παρά τους ελέγχους

22:05ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Έντονη αντίδραση Έρχιουρμαν για μνημείο αγνοουμένων στο Ευρωκοινοβούλιο

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος σκότωσε τη Λινέτ Κάμπελ; Είχε διαβάσει σε Ταρώ τη δολοφονία της δύο χρόνια νωρίτερα

21:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Περιοδεία σε χώρες του Ινδο-Ειρηνικού θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε το ατύχημα με το βρέφος και το καυτό λάδι - «Μέχρι να πετάξει την πάνα, το παιδί έπιασε το τηγάνι με το καυτό λάδι...»

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τον πυροβόλησε την ώρα που χόρευε στην πίστα - Προσωπικές διαφορές, το επικρατέστερο σενάριο

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα περάσει - Θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ»

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Παππούς έπεσε νεκρός στο γλέντι για τη βάπτιση της εγγονής του - Λιποθύμησε την ώρα που χόρευε

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

22:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αχαΐα: Άγρια επεισόδια στον αγώνα Πάτρα 2005- ΑΕ Αιγίου - Φίλαθλος υπέστη έμφραγμα

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη συνέντευξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Θα είμαστε καλά, με στέλνει ο Τραμπ»

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

21:47ΚΟΣΜΟΣ

«Ο θεός να βάλει το χέρι του»: Το πανεπιστήμιο του Σέφιλντ προειδοποιεί τους φοιτητές για το περιεχόμενο της Βίβλου - Θύελλα αντιδράσεων

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Καταγγελία 72χρονου για άγριο ξυλοδαρμό σε γκαράζ πλοίου - Βίντεο-ντοκουμέντο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε από κατανάλωση αλκοόλ - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Αναζητείται ο ιδιοκτήτης του μπαρ

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ