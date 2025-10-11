Σουδάν: Τουλάχιστον 60 νεκροί από επίθεσεις drone σε καταφύγιο προσφύγων

«Παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι σκοτώθηκαν εν ψυχρώ και πολλοί κάηκαν ζωντανοί», ανέφερε σε δήλωσή της η επιτροπή αντίστασης της πόλης Ελ-Φασέρ, που βρίσκεται υπό 17μηνη πολιορκία από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF). .

Σουδάν: Τουλάχιστον 60 νεκροί από επίθεσεις drone σε καταφύγιο προσφύγων

Γραφείο σε σχολείο όπου διέμεναν πρόσφυγες στην Ελ-Φασέρ του Σουδάν έπειτα από επίθεση, στις 7 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Mohyaldeen M Abdallah
Τουλάχιστον 60 άτομα σκοτώθηκαν σε καταφύγιο προσφύγων από επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ελ-Φασέρ, μια πολιορκημένη πόλη του Σουδάν που βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης.

Η επιτροπή αντίστασης της Ελ-Φασέρ, που αποτελείται από ντόπιους πολίτες και ακτιβιστές, δήλωσε ότι οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) χτύπησαν το καταφύγιο Νταρ αλ-Αρκάμ, που βρίσκεται μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, με δύο επιθέσεις με drones και οκτώ βολές πυροβολικού, σύμφωνα με το BBC.

«Παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι σκοτώθηκαν εν ψυχρώ και πολλοί κάηκαν ζωντανοί», ανέφερε σε δήλωσή της η ομάδα.

xartis-soudan

Η πόλη Ελ-Φασέρ βρίσκεται στο δυτικό Σουδάν.

AFP

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού καθώς οι διασώστες έβγαζαν πτώματα από τα ερείπια.

Τα νοσοκομεία, που ήδη αγωνίζονταν υπό το βάρος μηνών πολιορκίας, έχουν κατακλυστεί, με τους γιατρούς να περιθάλπουν τους τραυματίες στα πατώματα και στους διαδρόμους.

σουδάν-βλήματα

Οροφή κτιρίου που καταστράφηκε από βλήματα των RFS στην Ελ-Φασέρ, στις 7 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Mohyaldeen M Abdallah

Οι RSF έχουν περικυκλώσει την Ελ-Φασέρ τους τελευταίους 17 μήνες, σε μια προσπάθεια να πάρουν τον έλεγχο του τελευταίου προπυργίου του κυβερνητικού στρατού στην περιοχή του Νταρφούρ.

Η κατάσταση στο Ελ-Φασέρ έχει «ξεπεράσει την καταστροφή και τη γενοκτονία», ανέφερε η ομάδα αντίστασης.

σουδάν-εμφύλιος

Τα μέτωπα του εμφυλίου πολέμου στη χώρα την 1η Οκτωβρίου 2025.

Thomas van Linge μέσω X (Twitter)

Το Σουδάν έχει καταστραφεί από συγκρούσεις από το 2023, μετά την διαμάχη μεταξύ των ανώτερων διοικητών των RSF και του σουδανικού στρατού και την επακόλουθη σφοδρή διαμάχη για την εξουσία, που οδήγησε σε μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι RSF αύξησαν τις επιθέσεις της στην Ελ-Φασέρ, οδηγώντας τους ειδικούς να πιστεύουν ότι η πόλη θα πέσει σύντομα, εάν ο κυβερνητικός στρατός δεν λάβει άμεσα ενισχύσεις.

250 χιλιάδες άμαχοι εγκλωβισμένοι στην πόλη

Έρευνες έδειξαν ότι οι RSF ολοκλήρωσαν την κατασκευή ενός χωμάτινου τείχους γύρω από την Ελ-Φασέρ, ενισχύοντας τις θέσεις τους γύρω από την πολιορκημένη πόλη και καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη τη διαφυγή των αμάχων.

Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι 250.000 άμαχοι έχουν παγιδευτεί στην Ελ-Φασέρ και προειδοποίησε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε αστικές περιοχές ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

Η πείνα και οι ασθένειες έχουν εξαπλωθεί σε όλη την πόλη, καθώς οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν συνεχείς βομβαρδισμούς και μείωση των προμηθειών τροφίμων και φαρμάκων.

Πριν από δύο ημέρες, τουλάχιστον 13 άτομα σκοτώθηκαν μετά από βομβαρδισμό των RSF σε ένα από τα τελευταία νοσοκομεία που έχουν απομείνει στην πόλη.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τούρκ, καταδίκασε την Παρασκευή τη συνεχιζόμενη δολοφονία και τον τραυματισμό αμάχων.

«Είμαι αποτροπιασμένος από την ατελείωτη και αδικαιολόγητη περιφρόνηση της RSF για τη ζωή των αμάχων», δήλωσε.

*Με πληροφορίες από BBC

