Σουδάν: Έκκληση του Πάπα για βοήθεια - Εμφύλιος και φυσικές καταστροφές αφήνουν συντρίμια

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' χαιρετά καθώς φτάνει για την εβδομαδιαία γενική ακρόαση στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο πάπας Λέων XIV απηύθυνε νωρίτερα σήμερα δραματική έκκληση για «συντονισμένη ανταπόκριση» απέναντι στην «ανθρωπιστική καταστροφή» στο Σουδάν, χώρα που συγκλονίζεται από εμφύλιο πόλεμο και πρόσφατα επλήγη από πολυαίμακτη κατολίσθηση.

«Τραγικά νέα μας έρχονται από το Νταρφούρ. Στην Ελ Φάσερ πολλοί άμαχοι βρίσκονται παγιδευμένοι, θύματα του λιμού και της βίας», σημείωσε ο ποντίφικας στο τέλος της γενικής ακρόασης στο Βατικανό.

Ο πάπας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει την πρόσβαση σε ανθρωπιστικούς διαδρόμους και να προχωρήσει σε σοβαρό και συνολικό διάλογο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η πόλη Ελ Φάσερ στο δυτικό Σουδάν, η οποία τελεί υπό πολιορκία για πάνω από έναν χρόνο, υφίσταται τη χειρότερη επίθεση που έχουν εξαπολύσει μέχρι σήμερα οι παραστρατιωτικοί, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να την κυριεύσουν και σφυροκοπούν τους αντιπάλους τους και τους λιμοκτονούντες αμάχους.

Ο πάπας κάλεσε «τους υπευθύνους και τη διεθνή κοινότητα να εγγυηθούν την πρόσβαση στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και να συντονίσουν μια ανταπόκριση για να δοθεί τέλος σε αυτήν την ανθρωπιστική καταστροφή».

«Είναι καιρός να αρχίσει ένας σοβαρός, ειλικρινής και συνολικός διάλογος ανάμεσα στα μέρη για να δοθεί τέλος στη σύγκρουση και να ξαναδοθεί ελπίδα, αξιοπρέπεια και ειρήνη στον σουδανικό λαό», σημείωσε ο ποντίφικας απευθυνόμενος στους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Αιματηρός εμφύλιος

Στο Σουδάν μαίνεται από το 2023 αιματηρός πόλεμος ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης, ο οποίος έχει προκαλέσει τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» της εποχής μας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ πολλές περιοχές της χώρας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση λιμού.

Ο πάπας Λέων αναφέρθηκε επίσης στην «καταστροφική κατολίσθηση» που σημειώθηκε την Κυριακή στο Νταρφούρ, η οποία άφησε «πίσω της οδύνη και απελπισία».

Η καταστροφή αυτή που προκλήθηκε ύστερα από καταρρακτώδεις βροχές στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Και σαν να μην έφτανε αυτό, η εξάπλωση της χολέρας απειλεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ήδη εξαντληθεί», συνέχισε ο πάπας, δηλώνοντας ότι βρίσκεται «κοντά στον σουδανικό λαό περισσότερο από ποτέ».

Από τον Απρίλιο του 2023, ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ενώ έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό πάνω από 14 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Γύρω στα 100 πτώματα έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής στο χωριό Ταρασίν

Στο μεταξύ οι έρευνες για τα θύματα της κατολίσθησης που έπληξε απομακρυσμένο χωριό του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, έχουν επιτρέψει μέχρι στιγμής να ανασυρθούν γύρω στα εκατό πτώματα, σύμφωνα με την ένοπλη οργάνωση που ελέγχει τον τομέα αυτόν.

Η καταστροφή, η οποία προκλήθηκε την Κυριακή, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές στο Ταρασίν έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους στο δυσπρόσιτο αυτό χωριό που βρίσκεται στην κοιλάδα του Τζέμπελ Μάρα, σύμφωνα με απολογισμό του ΟΗΕ.

«Βάσει των πληροφοριών που είχαμε λάβει ως χθες, 100 πτώματα έχουν βρεθεί», δήλωσε σήμερα στο AFP ο Μοχάμεντ Αμπντελραχμάν Αλ Νάιρ, ο επίσημος εκπρόσωπος του Κινήματος του Στρατού Απελευθέρωσης του Σουδάν (MLS), ο οποίος ελέγχει ορισμένα τμήματα της Τζέμπελ Μάρα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ανεύρεση τυχόν επιζώντων παρά την έλλειψη πόρων, πρόσθεσε σε μήνυμά του προς το AFP.

