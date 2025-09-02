Σουδάν: Σοκαριστικές εικόνες από την κατολίσθηση - Χωριό «εξαφανίστηκε» από τον χάρτη - Βίντεο

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από το Σουδάν, όπου χωριό ισοπεδώθηκε κάτω από τόνους λάσπης από φονική κατολίσθηση που σκότωσε τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους.

Το περιστατικό που συνέβη την Κυριακή (31/08) κατέστρεψε ολόκληρο το χωριό Tarasin στα βουνά Marra του Νταρφούρ, αφήνοντας μόνο «έναν μοναδικό επιζώντα», σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε την Τρίτη το Κίνημα/Στρατός Απελευθέρωσης του Σουδάν (SLM/A).

Βίντεο από την περιοχή αποτυπώνει δύο βαθιά κανάλια που σχηματίστηκαν από τα ορμητικά νερά και τη λάσπη στην πλαγιά του βουνού, τα οποία συγκλίνουν σε ένα χαμηλότερο σημείο όπου κάποτε βρισκόταν το χωριό Tarasin.

BREAKING: A catastrophic landslide in Sudan’s Marra Mountains, triggered by heavy rainfall, obliterated a village on August 31, killing over 1,000 people and leaving just one survivor, the Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) reports.



The disaster, compounded by the region’s… pic.twitter.com/QvuhJ1P3zA — DisasterAlert (@DisasterAlert2) September 2, 2025

Ο ηγέτης του SLM/A, Abdel Wahid al-Nur, χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτή ανθρωπιστική καταστροφή» και κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς να βοηθήσουν στην ανάσυρση των σορών των θυμάτων και να υποστηρίξουν τις γειτονικές κοινότητες που «έχουν κατακλυστεί από το φόβο».

«Η κλίμακα και η έκταση της καταστροφής είναι τεράστιες και αδύνατον να περιγραφούν, γεγονός που απαιτεί την ενεργοποίηση και τον συντονισμό των προσπαθειών τοπικών, περιφερειακών και διεθνών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εξειδικευμένων ομάδων διάσωσης για την ανάσυρση των πτωμάτων που βρίσκονται κάτω από τα βράχια», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης