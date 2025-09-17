Σουδάν: Δίκτυο εθελοντών τιμήθηκε με βραβείο Rafto για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Γυναίκες πλένουν ρούχα σε κέντρο, το οποίο φιλοξενεί περισσότερους από 12.000 ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει το Σουδάν λόγω του πολέμου, στο Renk, Νότιο Σουδάν, το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025.

Ένα δίκτυο Σουδανών εθελοντών, οι οποίοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να προσφέρουν τρόφιμα και βοήθεια στους αμάχους στο Σουδάν, βραβεύτηκαν σήμερα με ένα βραβείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από το νορβηγικό ίδρυμα Rafto. O λόγος για τους Πυρήνες Άμεσης Επέμβασης (ERR).

Μια από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου, το Σουδάν, μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), από το 2023.

Από τον πόλεμο αυτόν έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ενώ 12 εκατομμύρια άμαχοι έχουν εκτοπιστεί στο εξωτερικό και το εσωτερικό του Σουδάν, προκαλώντας «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», όπως τη χαρακτηρίζει ο ΟΗΕ. Λιμός έχει κηρυχθεί σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ επιδημία χολέρας πλήττει κυρίως το Νταρφούρ.

Το ίδρυμα Rafto, με έδρα το Μπέργκεν στη δυτική Νορβηγία, επέλεξε να τιμήσει τους ERR «για το γενναίο έργο τους να διατηρήσουν το πιο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα- το δικαίωμα στη ζωή».

Οι Πυρήνες Άμεσης Επέμβασης είναι ένα δίκτυο που δημιουργήθηκε μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου στο Σουδάν. Οι εθελοντές που το απαρτίζουν έχουν προσπαθήσει να διατηρήσουν τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών, όπως το πόσιμο νερό και η ηλεκτροδότηση, να οργανώσουν απομακρύνσεις αμάχων αλλά και να διανείμουν τρόφιμα και ιατρικά εφόδια.

Οι ERR είναι συνέχεια των επιτροπών αντίστασης που συμμετείχαν στην επανάσταση που οδήγησε στην ανατροπή του καθεστώτος του δικτάτορα Ομάρ αλ Μπασίρ το 2019.

«Αποτελούνται από χιλιάδες εθελοντές που συμμετέχουν σε συνεργατικές, συλλογικές προσπάθειες για την κάλυψη των επειγουσών ανθρωπιστικών αναγκών, με μεγάλο προσωπικό κίνδυνο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, το ίδρυμα Rafto.

«Σώζουν ζωές και διαφυλάσσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε ένα περιβάλλον δυστυχίας και απελπισίας. Οι καινοτόμες προσπάθειές τους για την παροχή βοήθειας μέσω της συμμετοχής των πολιτών συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας των πολιτών και είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για το Σουδάν», πρόσθεσε.

