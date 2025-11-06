Συνάντηση υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκμαν με Έλληνες εφοπλιστές για LNG

Διεθνές ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι εργασίες της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που διεξάγονται στην Αθήνα, με συμμετοχή 4 υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, εκπροσώπων 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμων στελεχών πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων

Πρώτη ημέρα εργασιών της Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (The Partnership for Transatlantic Energy Cooperation/P-TEC), στο Ζάππειο Μέγαρο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Με κορυφαίους Έλληνες εφοπλιστές που διαθέτουν στόλο μεταφορών LNG, συναντήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκμαν, στο περιθώριο της 6ης Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιείται στο Ζάππειο.

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ αφορά, κατά κύριο λόγο, στην προώθηση υγροποιημένου φυσικού αερίου από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, μέσω των υποδομών αεριοποίησης του ελληνικού συστήματος (σταθμοί ΥΦΑ Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης) και του δικτύου των διεθνών διασυνδέσεων που εξασφαλίζουν πρόσβαση στις χώρες της περιοχής, μέχρι και την Ουκρανία.

«Ειρήνη και ευημερία. Αυτές είναι οι δύο λέξεις που περιγράφουν την ενεργειακή πολιτική και τη διπλωματία του προέδρου Τραμπ», δήλωσε ο Νταγκ Μπέργκμαν. Υπογράμμισε περαιτέρω ότι η ενεργειακή αφθονία ενισχύει τους συμμάχους και περιορίζει την εξάρτηση από κράτη που χρηματοδοτούν πολέμους ή τρομοκρατία.

Μεταξύ των εφοπλιστών που συναντήθηκε ήταν ο Γιώργος Προκοπίου, η Μαρία Αγγελικούση, ο Νίκος Τσάκος, ο Γιάννης Αλαφούζο, ο Πέτρος Παππάς, η Ιωάννα Προκοπίου και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μιχάλης Χανδρής.

Ο ρόλος της ελληνόκτητης ναυτιλίας θεωρείται κομβικός για την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η αμερικανική κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο Τραμπ «Make Energy Great Again», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά κατά τις εργασίες του συνεδρίου.

Όπως επεσήμανε κατά την έναρξη της συνόδου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωατλαντικών ενεργειακών σχέσεων «και αυτό λέει πολλά για τη δύναμη που έχει η χώρα, να εκμεταλλευθεί τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές που έχει χρηματοδοτήσει ο ελληνικός λαός, την πολιτική και οικονομική σταθερότητα που διαθέτει και το φιλοεπενδυτικό κλίμα».

Μάλιστα, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να αναπτύξει τις εγχώριες πηγές ενέργειας.

