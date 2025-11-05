Associated για Γκίλφοϊλ: Συμπίπτει με προσπάθειες ΗΠΑ να ενισχύσουν την εξαγωγή LNG στην Ευρώπη

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην εισαγγελέας της Καλιφόρνια, τηλεοπτική προσωπικότητα και στενή συνεργάτιδα του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ανέλαβε επίσημα καθήκοντα την Τρίτη ως η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η 56χρονη Γκίλφοϊλ, η οποία στο παρελθόν υπήρξε αρραβωνιασμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, έπειτα από την ορκωμοσία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον.

Η άφιξή της στην Αθήνα συμπίπτει με τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ενισχύσουν τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τα ελληνικά λιμάνια ως ενεργειακούς κόμβους.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ πραγματοποιούν επίσκεψη στην ελληνική πρωτεύουσα, για επαφές με αντικείμενο την επέκταση των εξαγωγών φυσικού αερίου προς την Ουκρανία μέσω ενός τροποποιημένου πολυεθνικού δικτύου αγωγών.

Η Γκίλφοϊλ και τα μέλη της αμερικανικής αποστολής έχουν συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και θα συμμετάσχουν σε υπουργικές διασκέψεις που διοργανώνει το αμερικανικό think tank Atlantic Council.

Από το 2018, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ενισχυθεί σημαντικά στον τομέα της άμυνας, με την επέκταση της πρόσβασης των αμερικανικών δυνάμεων σε ελληνικές βάσεις και τη διεύρυνση της συμμετοχής αμερικανικών εταιρειών αμυντικού εξοπλισμού στα προγράμματα εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η νέα πρέσβης παραβρέθηκε σε επίσημη δεξίωση υποδοχής στην Αθήνα, όπου, μαζί με Έλληνες επιχειρηματίες και μέλη της κυβέρνησης, συμμετείχε σε μουσική εκδήλωση με παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς.

«Γνωρίζω ότι θα πετύχουμε σπουδαία πράγματα για αυτές τις δύο ξεχωριστές χώρες», δήλωσε η Γκίλφοϊλ κατά την ομιλία της. «Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα».

