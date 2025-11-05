Στο Μαξίμου οι υπουργοί Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ και η Γκίλφοϊλ -Αύριο η Διατλαντική Σύνοδος

Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η Διατλαντική σύνοδος για την ενέργεια, στο Ζάππειο.

Στο Μαξίμου οι υπουργοί Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ και η Γκίλφοϊλ -Αύριο η Διατλαντική Σύνοδος
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum και τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
Λίγο μετά τις 18:00, οι Αμερικανοί υπουργοί Ενέργειας Chris Wright και Εσωτερικών Doug Burgum, καθώς και ο ομογενής αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας, πέρασαν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου ενόψει της αυριανής διατλαντικής συνόδου για την Ενέργεια, που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο.

[381750] ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum και τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Τους δύο υπουργούς των ΗΠΑ συνόδευε η Αμερικανίδα πρεσβευτής Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία πέρασε για δεύτερη φορά σήμερα το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου.

«Με χαρά καλωσορίζω τον υπουργό Ενέργειας Chris Wright και τον υπουργό Εσωτερικών Doug Burgum στην Ελλάδα για το φετινό συνέδριο P-TEC! Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου συζητήσαμε ευκαιρίες αξιοποίησης της ενεργειακής αφθονίας της Αμερικής για την αναβάθμιση της ενεργειακής μας συνεργασίας με την Ελλάδα και την Ευρώπη! Το μέλλον είναι λαμπρό για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις» έγραψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

Κεντρικά θέματα της συνάντησης αποτελούν η ενεργειακή συνεργασία και η περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, η αυριανή σύνοδος συνιστά αναγνώριση του αναβαθμισμένου γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η σύνοδος αποτελεί αναγνώριση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας από τις ΗΠΑ ως ενεργειακού κόμβου για την ενέργεια σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Διατλαντική Σύνοδος για την Ενέργεια θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Ζάππειο, με τη συμμετοχή των δύο Αμερικανών υπουργών, των ομολόγων τους από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και κορυφαίων στελεχών ενεργειακών κολοσσών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ενεργειακή ασφάλεια, η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και ο ρόλος της Ελλάδας ως βασικής πύλης εισόδου για το αμερικανικό LNG προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Συνολικά, στη Σύνοδο αναμένεται να λάβουν μέρος τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, 25 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας και περίπου 300 εκπρόσωποι μεγάλων ενεργειακών εταιρειών από την Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, η διεθνής αυτή συμμετοχή επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων και στην αιχμή της ευρωπαϊκής προσπάθειας για ενεργειακή αυτονομία και απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

