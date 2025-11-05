Μητσοτάκης σε Γκιλφόιλ: «Να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς ΗΠΑ-Ελλάδας»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη επίσημη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων της πρέσβειρας και την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η κα Γκίλφοϊλ, η οποία έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου λίγο πριν από τις 10 το πρωί, συζήτησε με τον πρωθυπουργό την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση.

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιφέρεια και στρατηγικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως η χώρα μας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε περιφερειακές συνεργασίες και συγκρούσεις, ενώ αναφέρθηκε ειδικά στον ρόλο της Ελλάδας ως πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, έργο στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης τη σημασία της διεύρυνσης των επενδύσεων στην Ελλάδα και της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των ελληνοαμερικανικών κοινοτήτων. Από την πλευρά της, η πρέσβης Γκίλφοϊλ αναμένεται να επικεντρωθεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Προηγουμένως, η κα Γκίλφοϊλ είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, σε θετικό κλίμα, όπου επίσης συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα διμερούς συνεργασίας.

Αργότερα σήμερα, στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα δεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Doug Burgum, και τον Υπουργό Ενέργειας, Chris Wright, συνεχίζοντας τον διάλογο με κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Η σημερινή σειρά επαφών ενισχύει το πλαίσιο για τη συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, η ασφάλεια και οι επενδύσεις, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

